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Из нацкомпаний Казахстана уволены родственники Назарбаева

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  • 15.01.2022, 12:17
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Из нацкомпаний Казахстана уволены родственники Назарбаева

Топ-менеджеры женаты на дочерях елбасы.

Из нацкомпаний "Казтрансгаз" и "Казтрансойл" уволены родственники Назарбаева — мужья Дариги и Алии Назарбаевых.

Об этом сообщает orda_kz.

Димаш Досанов – генеральный директор и председатель правления АО "Казтрансойл" уволен. Он был назначен на высокопоставленный пост 6 августа 2016 года, вскоре после женитьбы на младшей дочери Назарбаева.

Кайрат Шарипбаев, ставший председателем правления АО НК "КазТрансГаз" также вскоре после брака со старшей дочерью Назарбаева Даригой Назарбаевой, тоже потерял свою работу.

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