Самолет из Петербурга решили экстренно посадить в Самаре из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет из Петербурга решили экстренно посадить в Самаре из-за сообщения о бомбе на борту3
- 15.01.2022, 13:16
- 1,964
В аэропорт стянули экстренные службы и саперов.
Аэропорт Самары готовится к экстренной посадке самолета из Петербурга после анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, в аэропорт стянули экстренные службы и саперов. Boeing 737 должен приземлиться в районе 13:30 по московскому времени.
В аэропорту подтвердили телеканалу «78», что приняли меры безопасности. Там также отметили невозможность уточнения информации о бомбе на борту.