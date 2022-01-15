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Самолет из Петербурга решили экстренно посадить в Самаре из-за сообщения о бомбе на борту

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  • 15.01.2022, 13:16
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Самолет из Петербурга решили экстренно посадить в Самаре из-за сообщения о бомбе на борту

В аэропорт стянули экстренные службы и саперов.

Аэропорт Самары готовится к экстренной посадке самолета из Петербурга после анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в аэропорт стянули экстренные службы и саперов. Boeing 737 должен приземлиться в районе 13:30 по московскому времени.

В аэропорту подтвердили телеканалу «78», что приняли меры безопасности. Там также отметили невозможность уточнения информации о бомбе на борту.

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