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Кошелек главного начальника

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 15.01.2022, 13:37
  • 4,914
Кошелек главного начальника

Чудна жизнь авторитарных стран в эпоху смены руководства и народных протестов.

В Казахстане по поручению президента Токаева «несколько общественных организаций» учредили фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана»). Его председателем назначен Болат Жамишев, бывший министр финансов и регионального развития.

Формироваться фонд будет «из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций». Процесс пошел – глава правительства и сотрудники канцелярии премьер-министра перечислили в фонд однодневную зарплату.

Но главный возможный источник средств фонда, на который следует обратить внимание, другой. Токаев говорил о нем несколько дней назад:

«Благодаря первому президенту - елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам … пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе … Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически, обладая огромными средствами, остаются в тени».

Это выглядит, как карманный фонд президента Токаева и инструмент перетока средств от назарбаевской группы к токаевской. Поменялся начальник и финансовые землекопы тотчас выкопали новое русло, по которому потекут деньги. На социальные, как будто, цели.

Непонятный пока вопрос – сколько средств удастся собрать и какой будет механизм принуждения. Это же взносы в фонд – не налоги, идущие в бюджет. Хотите продолжать бизнес – платите? С другой стороны, как можно установить налог на группу лиц, обогатившихся благодаря принадлежности к правящему клану? Как отделить их от людей, которые сделали деньги сами? Сохранив систему?

Трудная задача. Чудна жизнь авторитарных стран в эпоху смены руководства и народного недовольства. Такие выкидывает коленца, что можно только руками развести. Как пошло кривое развитие, так уже и непонятно – как выпрямить. В России, кстати, тоже.

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