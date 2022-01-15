«Ноги не идут, инсулин, сердце»: Лукашенко в последнее время тяжело болеет

«Ноги не идут, инсулин, сердце»: Лукашенко в последнее время тяжело болеет26
- 15.01.2022, 14:51
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Случится все может очень даже внезапно.
Лукашенко в последние годы тяжело болеет. Ноги не идут, инсулин, сердечко в последние три года уже прихватывало несколько раз, пишет политолог Дмитрий Болкунец.
Медики творят чудеса. Задокументированные попытки суицида у него тоже были в прошлом. Но это из-за проблем с головой.
Сейчас самозванцу 67,5 лет.
Как человек глубоко советский он все равняет с тем, как было тогда. Вспомним сколько прожили в должности советские генсеки:
Сталин - 74 года
Брежнев - 75 лет
Андропов - 69 лет
Черненко - 73 года.
Случится все может очень даже внезапно.
Шампанское лучше иметь заранее.