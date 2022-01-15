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«Ноги не идут, инсулин, сердце»: Лукашенко в последнее время тяжело болеет

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  • 15.01.2022, 14:51
  • 39,676
«Ноги не идут, инсулин, сердце»: Лукашенко в последнее время тяжело болеет

Случится все может очень даже внезапно.

Лукашенко в последние годы тяжело болеет. Ноги не идут, инсулин, сердечко в последние три года уже прихватывало несколько раз, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Медики творят чудеса. Задокументированные попытки суицида у него тоже были в прошлом. Но это из-за проблем с головой.

Сейчас самозванцу 67,5 лет.

Как человек глубоко советский он все равняет с тем, как было тогда. Вспомним сколько прожили в должности советские генсеки:

Сталин - 74 года

Брежнев - 75 лет

Андропов - 69 лет

Черненко - 73 года.

Случится все может очень даже внезапно.

Шампанское лучше иметь заранее.

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