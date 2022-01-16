Теннисиста Джоковича депортируют из Австралии 4 16.01.2022, 11:28

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Федеральный суд отклонил апелляцию сербского спортсмена.

Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил судья Джеймс Олсоп на заседании, которое транслировалось в режиме реального времени.

В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

Напомним, 5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема. Однако визу спортсмена аннулировали австралийские пограничники. По официальной версии, теннисист не смог предоставить все документы, позволяющие въезд в страну для участия в турнире без обязательной для всех вакцинации против ковида.

10 января австралийский суд отменил решение об аннулировании визы теннисиста Новака Джоковича и поручил выпустить его на свободу из депортационной гостиницы. Однако спустя четыре дня власти страны приняли решение аннулировать визу вновь.

Ранее Федерация тенниса Австралии сообщила, что Джокович получил медицинское освобождение от прививки.

Неизвестно, вакцинирован ли Новак Джокович или нет. Сам он об этом не говорил, но в прошлом году высказывался против принудительной вакцинации.

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