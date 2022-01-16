Теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии 16.01.2022, 19:34

В воскресенье вечером спортсмен вылетел из Мельбурна в Дубай.

Теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии, после того как Федеральный суд отклонил его апелляцию на повторное аннулирование визы. В воскресенье вечером спортсмен вылетел из Мельбурна в Дубай, передает ВВС.

Коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась с решением министра по делам иммиграции, который посчитал, что выдача визы невакцинированному от ковида Джоковичу может спровоцировать всплеск антипрививочных настроений.

Таким образом, Джокович не сможет сыграть в Открытом чемпионате Австралии, победа в котором дала бы ему чистое первое место по числу титулов на турнирах Большого шлема.

Джокович заявил, что очень разочарован решением суда, но будет его уважать. "Я буду сотрудничать с властями в том, что касается моего отъезда из страны", - говорится в заявлении спортсмена.

На матче в понедельник вместо Джоковича выступит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP.

"Череда прискорбных событий"

Фото: Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила, что отсутствие Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии станет потерей для турнира. Тем не менее в организации подчеркнули, что по-прежнему настоятельно рекомендуют вакцинироваться всем игрокам.

Согласно заявлению ATP, аннулирование австралийской визы Джоковича ставит точку в "череде прискорбных событий".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение суда, заявив, что оно поможет сохранить границы прочными и обеспечить безопасность австралийцев.

Адвокат правительства Стивен Ллойд ответил, что для правительства важен сам тот факт, что сейчас, в начале 2022 года, Джокович до сих пор не привился.

"Вполне логично предположить, что человек, занимающий такое положение в обществе, вполне мог сделать прививки, если бы хотел", - сказал адвокат.

Одиннадцать дней препирательств

Первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января: после прибытия спортсмена в Мельбурн сотрудники пограничной службы Австралии заявили, что он не смог доказать, что действительно имеет право на медотвод от вакцинации.

Джокович провел несколько дней в центре для подлежащих депортации мигрантов, прежде чем австралийский суд распорядился его освободить и восстановить визу. Судья постановил, что сотрудники погранслужбы в нарушение процедуры не дали спортсмену достаточно времени, чтобы он смог получить и предъявить необходимые бумаги.

Спортсмен смог приступить к тренировкам, а пока он тренировался, в прессе появилось много подробностей, все больше распалявших австралийское общество. В частности, Джокович признался, что участвовал в общественном мероприятии в Сербии, зная, что заражен ковидом.

Фото: EUROLEAGUE/GETTY

В пятницу вечером министр по делам иммиграции Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича, воспользовавшись положениями закона о миграции, которые позволяют министру депортировать любого, кто может представлять риск для "здоровья, безопасности и правопорядка австралийского общества".

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что это решение было тщательно обдумано, и правительство прислушалось к тем согражданам, которые резко критиковали его за решение впустить невакцинированного спортсмена в страну.

Из документов, поданных в суд, следует, что Хоук решил аннулировать визу теннисиста, поскольку, с его точки зрения, присутствие невакцинированного спортсмена может разжечь в людях антипрививочные настроения и даже спровоцировать беспорядки.

Новак Джокович сейчас делит первое место по количеству выигранных турниров Большого шлема с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем: у всех троих - по 20 побед. На этом Australian Open серб надеялся выйти на чистое первое место и стать лучшим теннисистом в истории. Australian Open он выигрывал девять раз, в том числе - последние три года.

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