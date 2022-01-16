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Белорусы Белостока организовали яркую акцию солидарности с Александром Ивулиным

  • 16.01.2022, 20:30
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Белорусы Белостока организовали яркую акцию солидарности с Александром Ивулиным

«Перемены неизбежны!».

Белорусская диаспора Белостока организовала акцию солидарности с 29-летним журналистом, блогером и футболистом «Крумкачоў» Александром Ивулиным, пишет «Трибуна».

- 17 января начнется так называемый суд на Ивулиным. Сегодня белорусы Белостока встретились на городском пляже, подняли бело-красно-белые флаги, флаги районов и городов Беларуси, а также плакаты солидарности с Александром и другими политзаключенными. Перемены неизбежны! Вместе мы победим! Жыве Беларусь! - говорят активисты.

Напомним, что Ивулина обвиняют по ч. 1 ст. 42 Уголовного кодекса («организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).

Журналиста задержали 3 июня и сперва присудили административный арест — 30 суток. А 2 июля Ивулин получил статус подозреваемого по уголовному делу.

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