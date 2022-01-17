На крупном заводе в Борисове «пропал» директор 5 17.01.2022, 14:32

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«Оптимизировать» руководителей предприятий решили новым способом.

На Борисовском заводе агрегатов «пропал» директор Петр Кацуба. Про его исчезновение редакции zerkalo.io сообщили читатели, они утверждали о возможном задержании руководителя предприятия. На заводе подтвердили, что Кацуба уже не работает, его задержали. Силовые ведомства на момент выхода текста не сообщали о задержании директора борисовского завода.

По рабочему телефону Петра Кацубы сегодня никто не отвечал. В приемной рассказали, что обязанности директора исполняет главный инженер Денис Андреев.

— Кацуба уже не работает на заводе, — сообщили на предприятии. На уточняющий вопрос, не задержан ли он, в приемной ответили утвердительно: «Да, это не шутка». Информацию о возможном задержании еще нескольких работников на предприятии не подтвердили.

В профсоюзе завода ни опровергли, ни подтвердили информацию о задержании директора, но сообщили, что его обязанности исполняет главный инженер.

На сайте завода директором до сих пор указан Петр Кацуба.

Силовые ведомства на момент выхода текста не сообщали о задержании директора Борисовского завода агрегатов.

Борисовский завод агрегатов входит в холдинг «Автокомпоненты», которым управляет ОАО БАТЭ. Решение о создании холдинга приняли в 2011 году. На тот момент акции Борисовского завода агрегатов находились в собственности Минского моторного завода (ММЗ).

Завод специализируется на выпуске в том числе турбокомпрессоров, пневмокомпрессоров, водяных и масляных насосов, масляных фильтров.

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