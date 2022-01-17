Надо поговорить 7 Андрей Санников

17.01.2022, 15:10

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Андрей Санников

Cтоит включить логику, иначе будем все дальше отходить от своих целей и вязнуть в обмане.

Сразу предупреждаю, что это лонгрид. И приглашение порассуждать.

Сейчас начало года, 2022-го. Такого начала года у нас еще не было. Не было такого количества людей в тюрьмах просто за то, что они хотят жить свободно. Не было такого откровенного и демонстративного насилия по отношению к мирным гражданам.

Миллионные протесты, которые должны были смыть этот режим без остатка, тщательно огибали возможности, предоставленные временем, созданные революцией. Причины того, почему так случилось, как мы до такого дошли мне, например, достаточно понятны. О них можно поговорить отдельно. Сейчас важнее, на мой взгляд, посмотреть на то, что происходит сегодня.

Я буду опираться только на факты и на выводы от личного общения с теми или иными субъектами.

2010-й год

Для дня сегодняшнего важно даже не то, что происходило на Площади или до нее в 2010 году во время президентских «выборов», а то, что было после.

А после историю Площади стала писать гэбня. Не с помощью тех убогих киношек и статеек придворных медиа, мол на Площадь вышла кучка заговорщиков, а пустив в ход крепко сбитые фальшивки, которые распространяли через «независимые» каналы. Еще находясь под следствием в тюрьме КГБ я слышал цитаты из прессы о том, что мы все сделали не так. Что подставили людей, что сыграли на руку Москве (по версии тех же «независимых» я был промосковским кандидатом), что бросили под дубинки детей, что лишили Беларусь спокойного «эволюционного» пути (это при диктатуре-то!). И ведь следаки, опера и руководство КГБ цитировали отнюдь не Советсскую Б., цена материалов которой известна, а «Радио Свобода», «Белорусскую газету», «Салiдарнасць» и особенно часто «Нашу Нiву». Даже обитатели уголовного мира считали, что это «западло», и просили объяснить, почему свои топят своих. Приходилось объяснять. Это было несложно. Уголовные зека систему стукачей, доносов, ментовских прокладок и ссученных прекрасно знали и понимали.

Когда я освободился, пропихивание гэбешного сценария о событиях 19 декабря 2010 года только усилилось. И вот уже некоторые ранишние и тогдашние кандидаты стали бить себя в грудь и каяться. Мол, нельзя было так, не готовы мы были, виноваты мол.

Меня навязчиво спрашивали: ну, расскажи страшную тайну, какой был план. А после очередного подробного изложения всех «страшных тайн», вздыхали и досадовали, что опять не выслушали «начальника транспортного цеха».

Дружное охаивание «независимыми» мастерами пёрьев восстания 2010 года не смогло заглушить в людях то чувство свободы и радости, которое все испытали, особенно пройдя по проспекту, по центру Минска от площади до площади.

И только Николай Статкевич четко, по-командирски закрыл вопрос о Площади 2010: «Площадь была событием судьбоносным. Она сделала необратимым становление и существование белорусской нации. Нация создается не только словами и текстами, но и поступками ради этой нации. 19 декабря 2010 года белорусы показали, что они достойная нация, что они готовы бороться за свое».

2020-й год

Год президентских «выборов».

Накануне, примерно с начала 2019 года до апреля 2020-го подавляющее большинство тех самых «независимых» средств привычно повторяли : ничего не будет, Лукашенко все контролирует, оппозиция уничтожена, все останется по-прежнему. Им вторили почти все такие же «независимые» аналитики. Их проницательные анализы сводились к таким вот глубокомысленным мыслям, как, например, у Артема Шрайбмана «оппозиция в Беларуси по умолчанию (sic!) не имеет шансов на победу».

Я, например, горжусь тем, что мы с коллегами были одними из немногих, кто с 2017 года, с начала протестов против «закона о тунеядцах», утверждал, что в Беларуси будут массовые народные выступления. В 2019 году мы замерили градус ненависти к Лукашенко через участие в «парламентских выборах» и констатировали: 2020-й может стать решающим.

Хорошо, что сегодня есть товарищ Гугл, и соврать он не даст, ни вашим, ни нашим.

Так вот мы не просто знали, что в 2020-м произойдут массовые волнения, а в своей стратегии исходили из этого.

Иными словами, с 2017 года мы активно готовили год 2020-й.

В год «выборов» мы разговаривали со всеми кандидатами и их командами, кроме подставных, естественно.

Досадно было сталкиваться с непониманием всеми без исключения командами того, чего следовало ожидать от этих «выборов» и к чему готовиться. Какое-то слишком уж благодушное и пренебрежительное отношение к рискам и вера в то, что можно заставить власть «действовать по закону».

Это в ситуации отсутствия не только права как такового, но даже «фиговых листочков» прикрывающих беззаконие?!

Логическим следствием такой самоуверенности стало упрямое: «Мы к протестам призывать не будем!».

Спасал ситуацию Сергей Тихановский, который стал кандидатом улицы, а не офиса, и которому помогал опытный Николай Статкевич. Потом пошли посадки, выбили всех тяжеловесов, включая Тихановского, и появился эрзац-кандидат Светлана. Ей пришлось стать центром притяжения всех протестных настроений за неимением других оппозиционных кандидатов.

«Европейская Беларусь» по ее просьбе на начальном этапе взялась ей помогать и занялась ее кампанией. Однако вскоре она нарушила договоренности, и мы вышли из ее кампании, оставаясь активными участниками мирной народной революции, которая разворачивалась в Беларуси.

После дня «выборов» вокруг Тихановской стали происходить непонятные вещи, в том числе ее отъезд из Беларуси через ЦИК и спецслужбы. После появления Тихановской в Вильнюсе на нее стали налипать странные личности, которые сегодня и управляют так называемым офисом Тихановской при ее, разумеется, поддержке.

Многие из них возникли там из комфортного планктона, который с большим удовольствием существовал при диктатуре и всегда досадовал, если в стране происходили какие-то несанкционированные протесты. Это было неприятной помехой их налаженной жизни, а протестующих они сильно недолюбливали и считали «лузерами».

Поскольку весь кредит доверия был выдан Тихановской, то и связанные с ней люди воспринимались, как группа лидеров. Вот так и получилось, что в самый разгар протестов руководить ими стали блогеры и телеграмеры, не имевшие никакого опыта и даже понятия о массовых акциях. На первых порах они еще помогали массовости протестов, но очень быстро увлеклись любованием собой, без малейших признаков осознания своей ответственности за происходящее.

По всей Беларуси сотни тысяч протестующих, а им извне цинично предлагают побегать туда-сюда по улицам и не идти на обострение. В это же время началось отсечение от офиса Тихановской всех, кто был неугоден ее «советникам».

Имитация деятельности

Вильнюсский офис очень быстро организовал свою деятельность так, чтобы комфортно существовать самим его жителям и свести к минимуму угрозу режиму Лукашенко. Сама Тихановская долгое время призывала не вводить экономические санкции против диктатуры.

В интервью Le Journal du Dimanche 26 сентября 2020 года она прямо заявила: «Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси». Вынужден привести эту цитату, поскольку при личном общении она категорически отрицала, что была против санкций, и складывалось впечатление, что она в такое и сама поверила.

А еще люди из штабов, уехав из Беларуси, активно продолжали заниматься тем, чем занимались и в Беларуси, тем, что они называли «замораживанием» протестов.

Из Беларуси стали уезжать чиновники, которые активно помогали строить режим Лукашенко, силовики, которые обеспечивали функционирование машины репрессий.

И они с благословения вильнюсского офиса стали создавать структуры, плодить инициативы, объявлять себя непримиримыми борцами с режимом, демократами по жизни, специалистами во всем и руководителями всех процессов.

Сегодня за рубежом под крылом вильнюсского офиса находятся десятки организаций, инициатив и фондов, число работников в которых стремительно растет.

Основным средством их борьбы с режимом стало рекрутирование виртуальных активистов на сомнительных платформах с просьбой предоставить данные о себе, иногда даже с указанием геолокации.

С помощью таких «смелых» действий предполагается организовать забастовку и даже взять власть в соответствии с планом «Перамога». Правда планы эти должны осуществиться в неопределенном и очень отдаленном будущем.

Виртуальное войско понесло потери: еще не вступив в битву, поскольку предоставленной наивными гражданами информацией воспользовались лукашенковские каратели и пошли аресты записавшихся.

Успешным могла бы стать внешняя деятельность офиса. Казалось бы, невероятное количество визитов и встреч с мировыми лидерами очень важно для победы революции.

Я вначале тоже думал, что это вполне эффективный инструмент борьбы с режимом и поддержки активной деятельности в стране. Потом, столкнувшись с некоторыми представителями вильнюсского офиса во время международных дискуссий и встреч, был, мягко говоря, удивлен не столько некомпетентностью, сколько высокомерным отрицанием этой некомпетентности.

Потом стало заметно, что вопросы личного характера во время поездок для Тихановской так же важны, а, может, и превалируют над служебными делами. Пошли вояжи по своему характеру более туристические, чем деловые.

В общем, я сказал это на встрече, где присутствовала Тихановская, повторю это и сейчас: 2021 год был годом упущенных возможностей в плане международной деятельности вильнюсского офиса.

Псевдоистория от новых

Я не зря вспомнил, как гэбня усиленно переписывала историю после восстания 2010 года. Сейчас они продвинулись еще дальше: они просто отрезали всю историю сопротивления режиму до 2020 года и объявили именно 20-й годом пришествия «мессии» и пробуждения народа. Рад был бы ошибаться, но не хочу, поскольку в противном случае придется рассматривать версию, что это дело рук не КГБ, а людей, которые объявили себя лидерами оппозиции и которым поверили многие граждане Беларуси.

Сюжет «новой истории» примитивно прост: белорусы – идиоты, они позволяли Лукашенко много лет помыкать собой, но в 2020 году вдруг увидели новых лидеров, которые могут сделать их жизнь лучше, и пошли за ними.

А кто-то до сих пор идет, а кто-то просто нашел себя в новом формате лжи, которая отличается от лжи лукашенковской лишь тем, что оправдывает себя упоминанием принципов демократии и прав человека. Ну, и, конечно же, активно включились в пропаганду этой «новой истории» СМИ, объявленные независимыми.

Заметьте, комплиментарные материалы о деятельности вильнюсского офиса в этих СМИ соседствуют с текстами, которые на разные лады пытаются убедить нас, что Лукашенко еще надолго. И вот еще какая интересная синхронизация наблюдается: и та, и другая группа, - и лукашенковская, и вильнюсская, - активно пропагандируют некий референдум. Вначале эту идею выдвинули как раз «новые», придумав «цифровой референдум» как «мощнейшее» оружие борьбы с диктатурой, и только потом ее с удовольствием подхватил Лукашенко. Это ведь его любимый метод удержания власти. И вот теперь они слаженно зовут людей к урнам, чтобы помочь режиму Лукашенко обеспечить явку, а уж нарисовать удобные цифры режим всегда готов.

Что из этого следует

Если подытожить сказанное, картина получается не очень радостная. Но все же стоит включить логику, иначе будем все дальше отходить от своих целей и вязнуть в обмане. Кому-то это может помочь очнуться от гипноза.

Смотрите: лидерами белорусской революции назвались люди, которые продвигают «новую историю» внезапного прозрения народа в 2020-м году. Почему они это делают, почему это им выгодно?

Все просто – до 2020-го они либо активно поддерживали этот режим, участвовали в репрессиях, продвигали его на Западе, либо активно сотрудничали с режимом, принимая все его условия для своего существования, хоть в бизнесе, хоть в СМИ, хоть где. Ничего не имею против прозрения, каждый имеет на это право.

Вот только у них нет никакого опыта противостояния режиму, зато есть богатый опыт помощи диктатуре и приспособляемости.

Поэтому я никак не поверю, что опыт услужения может перерасти в знания, как и что нужно делать, чтобы избавиться от диктатуры. Вот и сложилось у меня стойкое ощущение, что такие лидеры будут делать все, чтобы спускать ситуацию на тормозах.

Будут заниматься размножением бесполезных инициатив, собирать никому не нужные виртуальные голоса в поддержку себя, назначать и переназначать выборы, писать ненужные конституции, объявлять виртуальные амнистии, подставлять людей в Беларуси через зум-общения, которые записываются гэбней.

А еще дурить головы западным политикам безумными прожектами и несбыточными обещаниями. Да и по санкциям им нет веры. Не зря ведь импорт Литвы из Беларуси увеличился на 50%, достигнув своего исторического максимума в 1 млрд. долл. Это ведь там находится офис Тихановской?

Как-то мне от всего этого тревожно, поскольку показухи становится все больше, а реальных дел все меньше

Как и что делать в этой ситуации, на мой взгляд, расскажу в следующий раз.

Продолжение следует…

Андрей Санников, «Фейсбук»

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