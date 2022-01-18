Колонны техники в Слуцке и Колодищах: готовятся наступать на Украину? 19 18.01.2022, 8:45

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архивное фото

Анализ фото и видео с военными на улицах белорусских городов.

Белорусский интернет наэлектризован по поводу появления фотографий из регионов. «В Слуцке военные передвигались по центральным улицам города. Также технику видели в Гомеле, Новобелицком районе, возле деревни Зябровка», — пишут многие паблики и телеграмм-каналы. Военную технику также заметили и под Минском. Что происходит?

Эта информация появляется на фоне предупреждений Запада о возможном конфликте России и Украины, предыдущих заявлений Лукашенко, что в таком случае «Беларусь в стороне не останется», а также анонсированных белорусско-российских учений.

В комментариях рассуждают о том, не начала ли Россия перебрасывать войска и в Беларусь, не начали ли и мы собирать войска у границы с Украиной.

«Наша Ніва» показала фото, что взбудоражили пользователей, военному эксперту. Вот что он говорит.

«На технике красно-зеленые флаги, указывающие на принадлежность, — говорит эксперт. — Можно было бы допустить, что для россиян не представляет проблемы перерисовать символику, но российские военные такой техники уже не используют, это белорусы.

Техника инженерная, много экскаваторов. Возможно, что будут строить что-то в мирных целях. Ведь у нас есть такая практика: мол, солдатам все равно надо учиться это делать, а если в каком — то районе надо что-то построить, вырыть — цели как бы совпадают, вот и совмещают.

Другая проекция: у нас на юге страны мало что оборудовано, с учетом сегодняшнего заявления об учениях с русскими, ясное направление учений. Вероятно, начинают готовиться и оснащать.

Также допускаю, что эта техника для того, чтобы подготовить командный пункт Южного оперативного управления, которое создано относительно недавно и только на бумаге, в отличие от двух других. Произошло это после того, как Украина перестала быть однозначным другом. На фоне ситуации в регионе витают мысли, чтобы разместить на юге что-то реальное».

Но вместе с этим сообщается о совсем других войсках, которые едут эшелонами с вагонами «РЖД» — российской железной дороги. Один из таких эшелонов якобы сняли в Колодищах.

«На этом видео много КамАЗов — а это уже основная колесная база российской армии. В КУНГах (кузов универсальный нормального габарита) же может быть что угодно — от ремонтной мастерской до разведывательной аппаратуры. И тоже огорчает вагон «РЖД», — говорит военный.

Обычно, в зависимости от рядов войск, прибытие русских к учениям начиналось за две недели и вплоть до активной фазы.

Поэтому эти эшелоны странно смотрятся на фоне сегодняшнего заявления Лукашенко, что учения будут в феврале без конкретной даты.

«Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не обвиняли, что мы здесь войска стащили», — сказал он. А если русские уже поехали, значит что вагоны были погружены до того, как он сказал об учениях, и дата уже определена в пределах пары недель, — считает военный. — Традиционно у нас учения проводятся в первой половине февраля, просто в этот раз будет больше, чем обычно, масштаб.

Это такой типовой план подготовки Вооруженных сил, он не меняется от года в год. В сентябре также учения. И у западников, в принципе, тоже — большая доля учений, которыми здесь пытаются пугать народ, проходят ежегодно в одно и то же время, с подводом войск».

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