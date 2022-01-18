Газификация России в цифрах и вымыслах 1 Александр Коваленко

18.01.2022, 10:42

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Как власти РФ манипулируют информацией.

Как известно, Россия обладает крупнейшими в мире запасами газа и является лидером экспорта данного ресурса. Но при этом в России по-прежнему тысячи населенных пунктов не газифицированы. Согласно официальной информации, уровень газификации в России составляет 71,4%. Вроде бы неплохо, если только не учитывать тот факт, что этой цифрой знатно манипулируют. Причем манипулируют по-разному.

Например, есть глухое село где-то под Магаданом, в котором проживает 200 человек. Оно не газифицировано. Но вот, мимо него провели магистраль, правда само село так и не подключили. Но в отчетность оно попало как газифицированное. Тут и статистику повысили и бюджетные средства, выделенные на газификацию, попилили. Но это еще не все.

Дело в том, что в России, когда речь заходит о газификации, упускают такой термин как «техническая возможность» и это самое интересное. Ведь в реальности, технически возможная газификация касается примерно 66,7 тысяч городов и сел из 135 тысяч. То есть, технически газифицировать в России можно лишь 49 процентов населенных пунктов.

А теперь, самое интересное. Если 49 процентов населенных пунктов в России это 100% возможной газификации, то, что же тогда озвучиваемые официально 71,4%? А это, 47623 населенных пункта или 35,2% от общего числа населенных пунктов в России.

То есть, грубо говоря, в России газифицировано 1/3 населенных пунктов. И то, выше я уже указал на то, что часть из них, газифицирована лишь условно, а не фактически и практически.

Вот такая реальная картина с газификацией населенных пунктов в стране, занимающей первое место по добыче газа и являющейся лидером экспорта данного ресурса. Хотя, оно и понятно, обустраивать комфортную жизнь россиянам правительству некогда, ведь кругом враги и нужно перебрасывать войска к границе с Украиной.

С другой стороны, по мере того как в России вымирают целые села, исчезают с карты страны населенные пункты десятками, рано или поздно, сама по себе газификация городов России достигнет 100%.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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