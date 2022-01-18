В ритме турецкого рондо 1 18.01.2022, 13:02

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

Эрдоган создает собственное «Междуморье» и Казахстану отводит ключевую роль.

Турция занимается созданием собственного «Междуморья» от Каспийского до Черного и Средиземного морей, пишет Gazeta Polska Codziennie (перевод — inosmi.ru). Казахстану в этом проекте отводится ключевая роль. Как полагает автор статьи Ежи Любах, Эрдоган не отступится от планов по созданию тюркского мира, а России придется решать и эту проблему:

— Даже то, что происходит в каком-то далеком Казахстане, который не смогли бы обнаружить на карте 90% поляков, может иметь для Польши большое значение. Раз мы сошлись на этом, следовало бы по случаю отказаться и от закрепившегося в прессе стиля подачи материала о неожиданных событиях в этих неведомых Небыляндиях. Когда они внезапно попадают на первые полосы газет, мы видим лишь набор банальностей, среди которых сложно обнаружить осмысленную информацию. Постараемся совместными усилиями ее извлечь.

Когда я учился в Московском университете кинематографии, в течение года мне довелось жить в одной комнате с казахом, моим коллегой по режиссерскому факультету, и киргизом, учившимся на оператора. Я пил приходивший им в посылках от родителей соленый зеленый чай с плавающими в нем кусками жира и ел разные сушеные мясные диковинки подозрительного вида, а в первую очередь слушал вечные споры о том, кого — казахов или киргизов — считать настоящими потомками Чингисхана.

Сейчас, после распада СССР, Казахстан выступает мощным государством, располагающим такими стратегическими ресурсами, как газ и уран, а Киргизия — его крошечным соседом, с которым никто не считается. Упомянутые споры в общежитии велись на русском, и дело было не во мне, госте из третьей страны, а просто в том, что собеседники не владели родными языками…

Тюркские народы

С момента распада советской империи в 1990 году многое изменилось. Из Казахстана «на родину» уехало множество русских, сейчас их доля в населении страны составляет уже не 40%, как в советскую эпоху, а примерно 30%. Казахский язык стал не просто государственным, а единственным — русский утратил статус второго официального. Год назад казахстанское руководство выразило желание отказаться от навязанной в период российских завоеваний кириллицы и перейти на латиницу турецкого образца.

Почему турецкого? Потому что Казахстан, как, впрочем, и Азербайджан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Таджикистан и далее на восток — Туву и Монголию, населяют преимущественно представители тюркских народов, о чем не знает большинство польских комментаторов. Это определение давно вошло в обиход польских этнографов, но не добралось до наших публицистов, продолжающих использовать неверный термин «турецкие» (в английском используются слова «turkic» и «turkish»).

Духовная столица сообщества

После распада Советского Союза власть в Казахстане взял в свои руки советский аппаратчик высшего класса Нурсултан Назарбаев, который «побеждал» на очередных президентских выборах с 1990 до 2019 года, а потом решил пересесть на «заднее сидение», сохранив контроль над силовыми ведомствами в роли главы Совета безопасности Казахстана. Удобным партнером для Москвы он, однако, не стал. Старый советский пройдоха, получивший от парламента титул Отца нации (елбасы) и дождавшийся переименования в свою честь Астаны, в которую из Алма-Аты перенесли столицу, на протяжении 29 лет балансировал между Россией и Китаем, куда в последние годы тянули новый газопровод. Когда Турция начала претендовать на возрождение султаната и халифата, он стал все чаще вспоминать об общем тюркском наследии.

С Китаем, несмотря на газовый бизнес, все было отнюдь не безоблачно. В приграничной провинции КНР власти безжалостно преследуют многочисленных местных казахов, ссылая их в лагеря смерти, а после российской операции в Казахстане Си Цзиньпин заявил, что Китай одобряет введение «миротворческих» (то есть российских) войск для предотвращения иностранной интервенции.

О какой стране идет речь? Польские аналитики полностью игнорируют роль тюркского фактора, а я полагаю, что Эрдоган не отступится. Никто не обратил внимания на то, что в ноябре 2021 года на саммите лидеров тюркских государств, в котором приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении, а также премьер Венгрии (да, с 2018 года она имеет статус наблюдателя) Тюркский совет (польские СМИ называли его «турецким») переименовали в Организацию тюркских государств. Одновременно был утвержден стратегический документ, обозначающий направления интеграции тюркских народов на период до 2040 года.

Проводил заседание… действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который, отмечу, во время работы послом в Китае овладел китайским языком, но, пожалуй, не вдохновился местной идеологией. В заявлении, принятом по итогам саммита, говорится: «Одним из ключевых пунктов программы было провозглашение казахстанского города Туркестан духовной столицей тюркского мира. Президент Казахстана в своем выступлении указал на ключевое значение модернизации всей тюркской цивилизации. В этом контексте Туркестан приобретает особую роль, он должен стать идеологическим центром интеграции всего тюркского мира».

Матрешка и карта

Созданный по инициативе Назарбаева в 2011 году Совет все эти годы приобретал новых членов. Если к Организации тюркских государств присоединится Туркменистан, она будет простираться на всем тюркском пространстве от Адриатического моря до Китая. Очевидно, что Турция занимается созданием собственного «Междуморья» от Каспийского до Черного и Средиземного морей. Казахстану в этих планах отводится ключевая роль, что может служить основной причиной резкой реакции России на протестные выступления в этой стране.

Вспыхнули они стихийно, но очень быстро превратились в уличные бои, которыми, по всей видимости, руководили профессионалы.

Москва утверждает, что боевиков прислали американцы. В свою очередь бывший посол Польши в Армении Ежи Марек Новаковский (Jerzy Marek Nowakowski) и генерал Александр Устименко, экс-глава Центра специальных операций СБУ, а сейчас — эксперт Украинского центра аналитики и безопасности, считают происходящее «игрой в матрешки». За одним слоем в ней скрываются следующие, а до самого главного можно вообще никогда не добраться. В результате Токаев сохранит власть, сменив относительно независимого Назарбаева, и станет марионеткой Кремля. Объявленный Москвой вывод «миротворческих» сил не положит конец игре за Казахстан, который считают своей сферой влияния разные державы, но сохранит ли матрешка лицо Токаева или приобретет новое, остается вопросом.

Эрдоган вряд ли сдастся без боя. Спустя несколько дней после того, как в Алма-Ату прибыли россияне, он привел в ярость российские СМИ, сфотографировавшись с подаренной ему «картой тюркского мира». Помимо упоминавшихся выше стран, она включала в себя значительную часть Сибири. Впрочем, и Пекин называет этот регион «исконно китайскими землями». Произведение Моцарта, отсылка к которому звучит в заголовке этой статьи, известно под названием «Турецкий марш», но на самом деле называется оно «Турецкое рондо». В музыке и литературе этот жанр отличает то, что ведущий мотив развивается, а под конец возвращается в исходную точку. Играет марш. Турецкий или какой-то совсем другой, станет понятно позже.

Постскриптум

Люди, плохо знающие Россию, имеют склонность преувеличивать как ее военные возможности, так и ее политико-дипломатические умения. Она, безусловно, действует эффективно и всегда придерживается своего извечного плана, что дает ей преимущество над временными (демократичными) «государственными мужами» Запада. Однако добиваться каких-то, чаще всего недолговременных, успехов стране, где царят невероятный бардак и тотальная коррупция, удается лишь благодаря инертности и тупости западного сообщества.

Когда США с умом дают отпор ее поползновениям, даже как при неудачнике Кеннеди, она поджимает хвост и прячется в свою грязную нору, где она давно бы издохла без помощи Запада, которую тот осознанно или неосознанно ей оказывает. Володя Буковский рассказывал мне, что проведя несколько лет в Англии, стал умолять западных лидеров: «Можете нам, диссидентам, не помогать, достаточно чтобы вы перестали помогать Москве, и все рухнет само собой».

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