Цены на нефть подскочили до максимума с 2014 года 1 18.01.2022, 15:25

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Всему виной — атака дронов на ОАЭ.

Рынок нефти продолжает восхождение к новым максимумам на фоне растущего спроса и напряженности в отношении крупнейших поставщиков, сообщает finanz.ru.

На торгах во вторник впервые с октября 2014 года цена барреля марки Brent превысила 88 долларов, а стоимость америкаскного эталонного сорта WTI поднялась выше отметки 85 и также обновила 7-летний максимум.

На 12.55 по минскому времени мартовские контракты на Brent торгуются на бирже ICE в Лондоне по 87,32 доллара за бочку, прибавляя 0,97%, а ранее в ходе сессии достигали 88,09 доллара. Фьючерсы на WTI дорожают на 1,34%, до 84,42 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали удары йеменских повстанцев-хуситов на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах - третьей по объемам добычи стране ОПЕК, отмечают аналитики ING. В понедельник столица ОАЭ Абу-Даби была атакована беспилотниками, в результате чего произошел взрыв трех бензовозов в промышленной зоне и пожар в аэропорту.

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что в ответ начинает круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена Сану, чтобы остановить «враждебные нападения террористов» и «привлечь к ответственности» виновных.

«Хотя пока не отмечается каких-либо серьезных рисков перебоев поставок нефти, цены растут, так как рынок еще помнит падение суточной добычи на 50% в Саудовской Аравии после атаки на ее нефтегазовые активы в 2019 году. Любые перебои могут быть более опасны для рынка в текущий отопительный период, когда нефтепродукты пользуются дополнительным спросом на фоне высоких цен на газ», - пишут аналитики Райффайзенбанка.

Помимо этого, рынок беспокоится из напряженности вокруг России, пишет ING. В ответ на стягивание войск к украинским границам и воинственную риторику США приготовили пакет санкций, который затронет в том числе крупнейшие сырьевые компании, а также банковский сектор.

По информации Handelsblatt, Германия добивается того, чтобы меры не затронули поставки углеводородов из России. Но США продолжают рассматривать все сценарии, включая отключение РФ от системы платежей SWIFT.

К этим рискам добавляются опасения о поставках, продолжает ING. Хотя страны ОПЕК+ увеличивают квоту по добыче на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, на деле куда меньше нефти поступает на рынок. Перебои в Ливии и Нигерии, а также проблемы на истощенных месторождениях в России привели к тому, что производство картеля выросло лишь на 250 тысяч баррелей в день в декабре.

«Если геополитические трения продолжатся, а члены ОПЕК+ не смогут обеспечить рост поставок на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, цены на нефть могут добраться до отметки 100 долларов за баррель, где находится ближайшее техническое сопротивление», - говорит аналитик CMC Markets Эш Гловер.

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