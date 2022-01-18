Как спортсмены продают медали, чтобы поддержать белорусский народ 18.01.2022, 18:29

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Десятки тысяч долларов пошли на помощь коллегам и политзаключенным.

Сегодня Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) сообщил, что была продана вторая медаль главы Фонда Александры Герасимени. «Бронзу», выигранную на Олимпиаде 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, оценили в 6,2 ETH (криптовалюта Ethereum, по нынешнему курсу — около 19 700 долларов). В связи с этим журналисты zerkalo.io решили вспомнить, кто из действующих или уже завершивших карьеру атлетов выставлял на аукцион свои медали для поддержки других спортсменов и политзаключенных, которые пострадали от действий власти после выборов-2020.

Александра Герасименя

Но для начала вернемся к руководителю БФСС. Ранее за 27,5 тысячи долларов на NFT-аукционе ушла серебряная награда Герасимени с Олимпиады-2012 в Лондоне (50 метров вольным стилем). Остался еще один лот от Александры — «серебро» Игр-2012 на 100 метров. Цена — 8,7 ETH (36 500 долларов).

Как разъясняет Фонд, NFT — уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне. Это гарантирует оригинальность предмета и дает на него эксклюзивные права. Покупая NFT-токен, пользователь приобретает сертификат на произведение. При этом само произведение никуда не перемещается. Оно находится в вечном хранилище (IPFS). Именно в таком формате были проданы медали Герасимени.

— Все средства будут направлены на покрытие расходов по защите прав человека в белорусском спорте и по принуждению УЕФА выполнять положения собственного устава, — писала Александра.

Об аукционе Фонд объявил после того, как стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне требует 22 500 евро за рассмотрение дел девяти заявителей против АБФФ и УЕФА. БФСС настаивает на многочисленных нарушениях со стороны Белорусской федерации футбола. А в УЕФА решили не начинать дисциплинарное расследование.

Необходимая сумма была в итоге внесена. Пока еще нет точной даты начала рассмотрения дела.

Кристина Тимановская

Бегунья продала на аукционе серебряную медаль за 21 тысячу долларов. Это награда с Европейских игр 2019 года в Минске. Сообщалось, что покупатель с «очень солидной историей сделок на eBay» был из США.

— Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования, — говорила спортсменка.

Напомним, что сейчас Кристина обживается в Варшаве. Туда уроженка Климовичей направилась из Токио после того, как НОК Беларуси отстранил ее от участия в Олимпиаде. Опасаясь преследования на родине, Тимановская попросила убежище в Польше, где ей активно помогал и Павел Латушко.

Александра Романовская

Фристайлистка выставляла на аукцион золотую медаль Универсиады-2019. Награда была продана за 15 тысяч долларов, хотя стартовая цена составляла 900 долларов.

Романовская активно выражала свою гражданскую позицию и подписала письмо с требованием о прекращении насилия и проведении честных выборов. Позже чемпионка мира 2019 года была уволена из сборной якобы из-за прогулов.

Напомним, что в ноябре прошлого года Александру задержали после тренировки. Суд признал спортсменку виновной по статье 24.23 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил 90 базовых величин (2610 рублей) штрафа.

Надежда Остапчук

Известная в недавнем прошлом толкательница ядра, бронзовый призер Олимпиады-2008, выставила на аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. «Золото» было продано за 11 100 долларов.

После выборов Остапчук не раз публично осуждала власть: «В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина в виде различных ведомств шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы».

По словам Надежды, продажа медали — «маленький вклад в достижение целей свободных спортсменов».

Екатерина Снытина

Капитан баскетбольной сборной чуть меньше года назад завершила карьеру в национальной команде. «Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах», — говорила Снытина.

А еще перед резонансным заявлением она продала медаль чемпионата Европы 2007 года за 10 тысяч долларов. 15 лет назад белоруски сенсационно стали бронзовыми призерами этого турнира.

— Любой такой аукцион, наверное, важный шаг. И я решила, что хочу сделать максимум — выставить свою самую главную и самую значимую награду, — отмечала Екатерина.

Она активно участвует в инициативах свободных спортсменов и сама придумывает акции, чтобы поддержать политзаключенных.

Сергей Долидович

Прямо сейчас он борется за восстановление справедливости в отношении дочери, которую по непонятной причине дисквалифицировали на год. А вскоре после выборов лучший в истории Беларуси лыжник, участник семи Олимпиад выставил на аукцион полный комплект (золото, серебро, бронза) наград, которые он завоевал на Универсиаде в 1999 году.

— В этих моих медалях (я их называю «железки») часть моей жизни. Целеустремленность. Вера в идеалы. Честность. Любовь. И многое другое. Но сейчас это просто железки. Пришло время оживить их. Если они дадут кому-то хоть немного надежды и сил — значит, не зря бегал, — мотивировал решение Долидович.

В результате за медали предложили 15 500 рублей. Средства собрала белорусская диаспора в США (поучаствовали 175 человек). По ее решению, награды остались у Сергея.

Андрей Кравченко

После кейса с Тимановской многоборцы Андрей Кравченко и его супруга Яна Максимова решили не возвращаться в Беларусь. Они живут в Германии.

Кравченко, осудивший насилие после выборов, был задержан в ноябре 2020 года и провел в тюрьме 10 суток. Через какое-то время серебряный призер Олимпиады-2008 объявил 10-дневную голодовку. Также он выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях.

— У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают. Они только усиливаются! Сейчас я свободен, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль, — объяснял Андрей.

Награда была продана за 5 100 долларов.

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