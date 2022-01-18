Когда «Белтелеком» займется мобильной связью 6 18.01.2022, 21:22

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В Минсвязи рассказали, почему приняли такое решение и как это может работать.

Минсвязи разрешило «Белтелеком» оказывать услуги мобильной связи 4G (LTE). Подробности, когда и как компания может запустить это предложение, не сообщаются. Блог «Отражение» задал несколько вопросов Минсвязи по этой теме, в том числе о сроках возможного запуска мобильных услуг. Мы перепечатываем этот текст.

Минсвязи накануне сообщило, что с 17 января расширило лицензию «Белтелеком». Теперь организация может оказывать услуги мобильной связи 4G (LTE). Компания пока не анонсировала, когда может запустить такие услуги. Сейчас на рынке Беларуси работают три сотовых оператора А1, МТС и life:). При этом «Белтелекому» принадлежит 51% акций компании МТС.

Когда «Белтелеком» может запустить услуги сотовой связи

В самой организации пока не называют конкретные сроки, когда могут запустить предложения по мобильной связи для клиентов. В Минсвязи поясняют, что расширенная лицензия на оказание услуг сотовой связи начала действовать с 17 января. Но на запуск самих услуг может понадобиться несколько месяцев, прогнозируют в ведомстве.

— На его реализацию уйдет несколько месяцев, по моей оценке, — уточнил специалист управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра. — Мы думаем, что в ближайшее время проект стратегии будет доведет до общественности. Тогда «Белтелеком» сможет отвечать на вопросы.

Чем это может быть выгодно клиентам компании

В Минсвязи накануне анонсировали, что «Белтелеком» сможет в одном пакете предлагать услуги стационарной связи (телефон, доступ в Интернет, телевидение) и сотовой.

— Мы предполагаем, что общая цена набора услуг будет меньше, чем если покупать отдельно услуги стационарной и мобильной связи у разных компаний, — уточняют в Минсвязи. — Потребитель должен только выиграть.

В ведомстве приводят в пример компанию А1, которая предлагает не только мобильные услуги, но и, к примеру, подключение домашнего интернета. «Это удобно, когда в одном пакете есть услуги и мобильной, и фиксированной связи. У „Белтелеком“ планируется все тоже самое», — поясняют в Минсвязи.

О версиях вокруг «отжима» инфраструктуры у А1

После объявления Минсвязи о том, что для «Белтелеком» расширили лицензию, появились предположения, не может ли это быть попыткой покуситься на бизнес компании А1.

— Вы позвонили в Министерство связи, на нашем сайте есть даже фотография вручения лицензии на новом бланке руководителю «Белтелекома». Речь идет о «Белтелекоме». Если бы о каких-то других компаниях, мы бы писали. У каждого своя лицензия. Откуда такие слухи, понять не могу. Впервые об этом слышу, это вызывает улыбку, — сказал специалист Минсвязи.

А где «Белтелеком» возьмет оборудования под мобильную связь

— «Белтелеком» будет совместно работать с ООО «Белорусскими облачными технологиями» (торговая марка beCloud. — Прим. ред.) — это инфраструктурный оператор, который строит сети 4 поколения LTE, — уточняют в Минсвязи. — Этот инфраструктурный оператор не торгует в розницу, он предоставляет услуги действующим операторам — А1, МТС и life:). И «Белтелеком» также никакого ноу-хау не делает, он также через эту сеть планирует предоставлять современные услуги. По сути дела он будет виртуальным оператором, потому что на первом этапе он будет использовать физическую инфраструктура другого оператора — инфраструктурного оператора LTE. Это нормальная практика.

А SIM-карты-то чьи будут

В Минсвязи отмечают, что SIM-карты, как планируется, будут выпускать от самого «Белтелеком».

Почему «Белтелеком» решил заниматься мобильной связью

— У «Белтелеком» есть желание идти дальше в глубинку, но все это упирается в экономику. То, что «Белтелеком» это давно понял и обратился за получением такой возможности (лицензии на мобильные услуги. — Прим. ред.), — это желание дойти до тех, кто нуждается в улучшении связи в конкретном населенном пункте. И мы как Министерство связи хорошо понимаем эту задачу. И когда «Белтелеком» получает возможность оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи, это означает, что он сможет поскорее дойти до небольших населенных пунктов.

Что касается мобильной связи, то главное, чтобы в населенный пункт подпадал под покрытие 4G-сети.

— Мы анализировали международный опыт, и то, что сделал «Белтелеком», получил лицензию, это нормальная практика в европейском регионе для традиционных операторов широкополосного доступа, которые работали на фиксированном рынке, — говорят в Минсвязи.

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