Покупатели нашли в «Евроопте» ценник «0 рублей 00 копеек», но кассир отказалась пробивать товар 15 19.01.2022, 13:35

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Кто прав?

Азамат вместе с другом зашли в минский «Евроопт» и увидели «бесплатный» алкоголь — у бутылки стоял ценник «0 рублей 0 копеек». «Друг, когда увидел, сгреб все, что было на витрине — 12 бутылок. На кассе мы пробивали еще фрукты, другие продукты. Когда кассир пробила шесть бутылок и увидела, что цена не меняется, — сразу же вызвала охрану, стала делать отмену в чеке, — рассказал мужчина корреспонденту Onlíner. — Правомерны ли действия сотрудников магазина?»

В начале 2019 года в законодательстве появилось нововведение: продавец обязан реализовать товар по цене, указанной на ценнике. Однако юрист Иван Райкевич говорит, что все не так однозначно:

— На первый взгляд кажется, что потребитель прав.

Действительно, потребитель имеет право на предоставление достоверной информации о товарах, а продавец, в свою очередь, обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах.

Более того, согласно п. 2 ст. 462 Гражданского кодекса Республики Беларусь, договор розничной купли-продажи является публичным договором, соответственно, ценник на товары, согласно п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса, — это публичная оферта.

В п. 3 ст. 396 Гражданского кодекса указано, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается.

А в ст. 463 Гражданского кодекса Республики Беларусь сказано, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара.

— Но судебная практика идет по совершенно иному пути.

В подобных случаях суды нередко отказывают в удовлетворении требований потребителя о понуждении к заключению договора розничной купли-продажи исходя из следующего:

согласно ст. 1 Гражданского кодекса, предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей. При продаже товара по цене 0 рублей прибыли, очевидно, нет;

согласно ст. 2 Гражданского кодекса, в гражданском законодательстве добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное, то есть работает принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений;

согласно п. 1 ст. 402 Гражданского кодекса, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В данном случае, поскольку отсутствует экономическая выгода для продавца и имеется технический сбой (о чем продавец непременно укажет), информация о неверно указанной цене была доведена до потребителя. Как показывает практика, в подобных случаях потребителю, вероятно, будет отказано в удовлетворении его требований, — говорит юрист.

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