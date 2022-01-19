Гандбольная сборная Беларуси показала худший результат в истории на ЧЕ 1 19.01.2022, 21:23

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Гандболисты досрочно возвращаются домой.

Сборная Беларуси на чемпионате Европы в Словакии уступила в ключевых играх Германии и Польши, и заняв 17-ое место, показала худший результат в своей истории, и досрочно возвращается домой.

На своем посту Юрий Шевцов с 2009 года, но после провального 17-го места главный тренер сборной Беларуси в отставку не собирается. Хотя так сделали его коллеги из соседних Литвы и Украины, которые также неудачно выступили на топ-турнире.

Для Литвы просто попасть в финальный турнир Евро-хорошее достижение, но главный тренер Миндаугас Андрюшка заявил, что результат неудовлетворительный, нужны перемены, и ушел. Так же поступил руководитель сборной Украины Михаэль Биглер. Шведский специалист Любомир Враньеш покинул свой пост, когда не смог выйти из группы со сборной Словении. А вот Юрия Шевцова, который все эти годы живет в Германии, кажется, все устраивает, пишет «Белсат».

Владимир Коноплев возглавляет Федерацию гандбола еще дольше – 16 лет, и тоже никуда уходить не планирует. 9 ноября 2021 года он заявил, что перед сборной стоит задача стать чемпионами Европы, но в начале января 2022 года мнение свое поменял – заявил, что главное выйти из группы. Интересно, что так повлияло на смену позиции? Состав национальной сборной за этот период глобально не изменился. Но в итоге не удалось сделать ни того, ни другого — и досрочно вернуться домой.

Напомним, что белорусы сначала уступили немцам (29:33), потом были разгромлены поляками (20:29) и потеряли шансы на продолжение борьбы. Победа над Австрией (29:26) в глобальном смысле ничего не меняла. 17-е место – худший результат за время выступления белорусов в финальных турнирах Евро, не будем забывать, что в 2021 году наша сборная была также 17-й на чемпионате мира в Египте. А лучшие результаты были в первые годы нашей независимости: 9-е место на чемпионате мира в 1995 году и 8-е на чемпионате Европы годом ранее.

Красноречиво оценил выступление белорусов заслуженный тренер Леонид Бразинский, который заявил: «пришли туда, откуда вышли, сделав большой круг. И я боюсь, что может быть еще хуже».

А вот наш эксперт, спортивный журналист, считает, что неудачное выступление сборной зависело от комплекса причин:

«Ничего же необычного не произошло, так же неудачно команда играла в последние годы. Шевцов много лет рассказывает, как он готовит молодых, а на выходе некому играть. Необходимы перемены, но руководство и тренерский штаб уютно сидят на своих местах и даже слышать об этом не хотят. Ключевой момент – разрушенный национальный чемпионат. И учитывая, что происходит сегодня в Беларуси, особых перспектив нет. Если ничего не изменится, через пару лет мы просто перестанем попадать на топ-турниры. И для меня очевидно, что атмосфера в этой сборной Беларуси очень тяжелая», – говорит журналист.

Это мнение представителя свободного объединения спортсменов, бывшего гандболиста и тренера Константина Яковлева.

«С 2009 года у Шевцова карт-бланш. Что мы имеем в чистом остатке? Системной подготовки игроков и кадров нет, чемпионата нет, 7 тысячам человек, занимающимся гандболом, идти некуда, клубов нет, а у тех, у которых есть, зарплата 200-300 долларов, за которые они так держатся, что боятся иметь собственное мнение. Посмотрел на наших ребят во время исполнения гимна – и тут сразу стало ясно, что атмосфера в команде так себе. Имею в виду подавленность и растерянность, а не отношения. Ты можешь сколько угодно делать вид, что ничего не замечаешь, что ничего не происходит. Но это все равно будет преследовать тебя, ведь весь мир видел, что произошло и происходит в нашей стране, все знают, что режим до сих пор продолжает насиловать наш народ. И не надо говорить, мол, за нас и так никто не болеет. Из позитивного только одно. Нет у нас подписчиков за диктатора среди игроков сборной», – написал Константин Яковлев на своей странице в «Фейсбуке».

Иван Сапега, автор гандбольного проекта «Быстрый центр» также считает, что причина провала – развал национального чемпионата:

«Вообще внутреннее первенство стремительно деградирует. Достаточно посмотреть на гродненский «Кронон», замыкающий таблицу, – на секундочку, первый клуб Королька. Проиграли все 15 поединков, пропущено 600 мячей (в среднем 40 за матч). Учитывая все, зарплаты – на минимально установленном уровне. Ручное управление (впрочем, не только в гандболе) вступило в период стагнации. Нынешней системе нужны реформы, нужны люди с другими взглядами и подходами. Причем любая точечная перестановка проблемы не решает», – пишет Иван Сапега.

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