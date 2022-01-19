Белорусам на заметку: Египет меняет правила въезда для туристов 19.01.2022, 21:38

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Что изменилось?

Сегодня некоторые издания сообщили, что Египет с 22 января вводит в аэропортах тестирование на коронавирус для всех прибывающих туристов. Это обеспокоило туроператоров: значит, домашние тесты и прививки не будут иметь значения? Позже выяснилось, что нововведения действительно будут, но, похоже, не такие радикальные. Наши справки и сертификаты о вакцинации не отменяются.

До сих пор белорусов в Египет пускают с ПЦР-тестом не старше 72 часов или с сертификатом о вакцинации («Спутник V» тоже считается).

Сегодня некоторые перевозчики и туркомпании уже получили новые инструкции египетского Минздрава. По всей видимости, паника возникла из-за неверного перевода с арабского: некоторые решили, что с 22 января все туристы должны проходить экспресс-тестирование по прибытии в страну, пишет «Онлайнер».

На самом деле, как выяснилось к вечеру, эта мера касается тех, кто приехал без сертификата, теста либо чья справка выглядит сомнительно (например, не работает QR-код). В этом случае анализ будет проводиться в аэропорту, стоит он около $20. До получения результата гость будет изолирован.

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