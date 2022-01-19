Ремонтник из Борисова поставил на место пропагандистску 5 19.01.2022, 22:55

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Настоящей звездой стал сотрудник бригады, которая занималась ремонтом дороги.

Сотрудница пропагандистского областного издания «Минская правда» Елена Курхинен расспросила народ в Борисове, что они думают о предлагаемых «изменениях» в Конституцию, пишет «Солидарность».

Настоящей звездой выпуска стал сотрудник бригады, которая занималась ремонтом дороги.

Мужчина в шапке с надписью «Adidas» сходу заявил, что у него много вопросов возникает о неограниченной власти.

— Сейчас два срока, — парировала пропагандистка.

— Да, но, наверное, будет два срока после принятия новой Конституции, насколько я понимаю. То есть тот, кто был президентом, он может занимать еще два срока, — продолжил рабочий.

— Ну если люди будут за него голосовать, если будет баллотироваться… — явно не ожидала такого поворота диалога Курхинен.

— Если да, то да, — отреагировал собеседник. — Ну, не знаю. Не считаю, что это хорошо, потому что то количество сроков, которое было, это уже достаточно.

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