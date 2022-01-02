Опубликовано фото тела избитого милицией Дмитрия Усхопова 51 2.01.2022, 15:48

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Осторожно, жесткие кадры.

Telegram-канал NEXTA опубликовал фото тела избитого милицией жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Вся его спина покрыта гематомами.

Милиция заявила, что «смерть не носит травматического характера». Однако фото говорит об обратном.

Осторожно, жесткие кадры

Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся».

Как сообщают правозащитники-весновцы, через какое-то время милиционеры привезли его в приемный покой больницы в состоянии клинической смерти. Когда его увидели родственники, одежда на нем была разорвана, он был весь вплоть до нижнего белья облит водой. На левом виске круглая рана. Запястья на руках, где надевают наручники, были синие.

Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

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