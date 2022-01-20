Что происходит с белорусскими предприятиями? 1 Сергей Дылевский

20.01.2022, 21:33

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Сергей Дылевский

Пора решить для себя кто я: диванный критик или человек, готовый бастовать.

На фоне вступивших в силу санкций, разрывов контрактов с крупнейшими мировыми партнерами, прекращения авиасообщения и повальных зачисток на предприятиях все катится на дно. Да-да, именно на дно. В то время как мировые конкуренты развиваются, эволюционируют и обрастают капиталом, в Беларуси заводы и фабрики каждый месяц откатываются в развитии, деградируют на годы назад. По большому счету мы оказались примерно в 94-95 годах, когда коррумпированные особы со всех сторон разрывали и приватизировали заводы, а неугодные рабочие оказывались на улице.

Разница лишь в том, что в 90-х этим промышляли бандиты, сопротивляясь закону, сегодня этим занимаются бандиты в «законе», сопротивляясь народу. Мы не раз говорили, что главарь преступной группировки, известный как Лукашенко, со своей бандой оставит за собой выжженную землю. Сейчас это стало очевидным.

К сожалению или к счастью, глаза людей начинают открываться сейчас. Когда половину напарников уволили из-за политических убеждений, когда приходится работать в два раза больше, а зарплата меньше. Коллегу уволили, а зарплату не подняли за то, что пашешь за двоих. Помимо этого постоянно оглядываешься с опаской: а вдруг придут и за тобой.

Правду больно признать, поэтому мы закрываем на нее глаза и все время стараемся обойти ее стороной. Но однажды придется признать, что отсидеться уже не удастся.

Но недавний пример Казахстана нам показал, что все можно изменить. И именно с рабочих начался путь к свободе в Казахстане. Именно рабочие начали бастовать против повышения цен, за достойную зарплату и условия жизни. Да, казахам предстоит еще долгий путь, но они сделали первый шаг.

Белорусы же только подняли ногу. Страшно, что арестуют, страшно, что уволят, страшно, что нечем платить за кредит. Казахам тоже было страшно. Полякам в 80-х было страшно. Но они делали первый шаг. Ради будущего. Пора и нам через страх, через риски осмелиться на этот шаг. Пора отстаивать свои права.

Пора решить для себя кто я: диванный критик или человек, готовый бастовать плечом к плечу со своим напарником, коллегой, начальником или подчиненным. Будь готов!

Сергей Дылевский, телеграм-канал БОР

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