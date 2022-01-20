В космосе планируют построить киностудию 2 20.01.2022, 21:48

Студию будут использовать для съемок фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий.

Компания Space Entertainment Enterprise (SEE), которая сегодня занимается будущим фильмом о космосе голливудского киноактера Тома Круза - планирует построить спортивную арену и киностудию в невесомости. Проект завершат к 2024 году.

Об этом пишет Variety.

Модуль получит название SEE-1, а его строительством займется компания Axiom Space, которая недавно получила разрешение от NASA по разработке коммерческой части МКС. В частности, модуль будет встроен в Axiom Station, которая, вслед за другими компаниями, также планирует заняться космическим туризмом.

SEE-1 будут использовать для съемок фильмов, телепрограмм, музыкальных и спортивных мероприятий. Также услугами модуля смогут воспользоваться продюсеры, которые решат создать собственный контент в невесомости.

В то же время со станции можно будет транслировать все события в прямом эфире.

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