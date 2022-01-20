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В РФ задержали две тонны говядины из Беларуси

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  • 20.01.2022, 22:26
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В РФ задержали две тонны говядины из Беларуси

Говядину утилизируют.

В Смоленской области задержали 2 тонны мяса, которое перевозили на авто из Беларуси в обход официальных ветеринарных контрольных постов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Было установлено, что в грузовом отсеке микроавтобуса находилась охлажденная кусковая говядина. Ветеринарные и другие сопроводительные документы, подтверждавшие ее происхождение, качество, безопасность, отсутствовали. На маркировочных этикетках упаковки было указано, что в авто должны были перевозиться замороженные мясные блоки из жилованного мяса.

При этом автомобиль не был предназначен для перевозки пищевой продукции. Груз перевозился в антисанитарных условиях совместно с посторонними предметами, с грубым нарушением температурных режимов.

Задержанная продукция будет подлежать утилизации, а виновное лицо привлекут к административной ответственности.

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