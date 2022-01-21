Как выглядят недорогие квартиры в районах Минска с развитой инфраструктурой 3 21.01.2022, 12:27

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В подборке варианты двух-трех и четырехкомнатных квартир.

Выбрать жилье для семьи не всегда просто и быстро. Помимо удобной планировки в самой квартире, нужно учесть и такие важнейшие факторы, как наличие детских садов, школ, поликлиник. Realt.by подобрал несколько неплохих вариантов двух-трех и четырехкомнатных квартир, которые расположены в районах со всей необходимой инфраструктурой в двух шагах от дома. Кстати, в некоторых из них сделан свежий ремонт.

Двухкомнатные квартиры

На ул. Ташкентская (Чижовка)

Двухкомнатная квартира продается в доме на улице Ташкентская, 18/4. Площадь составляет 52 квадратных метра (жилая — 34, кухня — 6,4). Находится она на первом этаже кирпичной пятиэтажки. Год постройки дома — 1968.

В квартире две большие изолированные комнаты — 17,3 и 16,7 «квадратов». Окна в них выходят на обе стороны. Выполнен новый современный ремонт. Напольное покрытие — ламинат, в раздельном санузле — плитка. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды.

Квартира полностью готова для комфортного проживания. Есть вся необходимая бытовая техника — варочная панель, духовой шкаф, телевизоры, холодильник, кухонный гарнитур, вместительный встроенный шкаф, кровати.

В микрорайоне отлично развита инфраструктура — пять детских садов и школ, центр развития ребенка, поликлиники, в том числе детская, множество магазинов, банковские и почтовые отделения.

Также в шаговой доступности находится Чижовское водохранилище, парки с благоустроенными местами для отдыха, экотропа, зоопарк. Остановка общественного транспорта возле дома. Рядом — удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 57 000.

На ул. Притыцкого (м. Пушкинская)

В доме на улице Притыцкого, 26 продается двухкомнатная квартира площадью 53,5 «квадрата» (жилая — 35, кухня — 6). Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома, построенного в 1967 году.

Как сказано в объявлении, комнаты в квартире большого размера, окна выходят на обе стороны дома. Здесь нет несущих перегородок, что позволяет с легкостью сделать перепланировку. Большие окна делают квартиру более светлой. Санузел раздельный.

Окна деревянные, установлены металлическая входная дверь, счетчики на воду и газ, бойлер. Напольные покрытия в квартире — паркет, ламинат, линолеум, потолки натяжные, в ванной плитка в хорошем состоянии. Продается жилье с мебелью и техникой — газовая плита, холодильник, стиральная машина, шкафы, кровать, диван.

Чем привлекательно расположение? Возле дома находится станция метро «Пушкинская» — пару минут пешком, а также остановки автобусов, троллейбусов, маршруток.

Также рядом различные магазины, кафе, рестораны, кинотеатр, физкультурно-спортивный центр, два детских сада, школа, гимназия, медицинский центр, поликлиника, почта, банки, аптеки. А выйти на прогулку можно в ближайшие парк и сквер.

Цена: $ 67 000.

Трехкомнатные квартиры

На ул. Одоевского (м. Пушкинская)

Просторная трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров (жилая — 47, кухня — 7,5) продается в доме на улице Одоевского, 36. Панельная девятиэтажка построена в 1974 году. Квартира располагается на первом этаже.

В квартире не только большая площадь по приятной цене — $ 1024 за «метр», но и отличная планировка с большими пропорциональными комнатами. Это позволяет легко и просто расставить мебель удобным образом. Санузел раздельный, есть застекленная лоджия.

Несмотря на первый этаж, квартира теплая, а окна расположены высоко, чтобы не ловить взгляды прохожих.

Сделан ремонт. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, счетчики воды. Напольные покрытия — ламинат и плитка.

Как пишет автор объявления, проблем с парковкой нет. От дороги дом отделяет полоса зеленых насаждений. Это минимизирует уровень шума и дарит прекрасный вид из окна. Остановка общественного транспорта возле дома. До станции метро «Пушкинская» 10 минут пешком или 5 минут на транспорте.

Детские сады, школа, гимназия, колледж, парки, кинотеатр, ледовый дворец, поликлиники, банки, почта, аптеки, магазины, торговые и бизнес-центры, кафе, рынок — все это расположено в шаговой доступности.

Цена: $ 72 000.

На ул. Казинца (Курасовщина)

На девятом этаже в доме на улице Казинца, 120 продается трехкомнатная квартира. Ее общая площадь — почти 65 «квадратов» (жилая — 39, кухня — 8). Кирпичная девятиэтажка построена в 1984 году.

Кстати, дом возводился не типовым способом для работников архитектурно-строительных предприятий, что является неоспоримым гарантом качества и надежности объекта. Дом имеет фактурный фасад и полукруглые балконы.

Квартира светлая, уютная, с хорошим ремонтом и полностью готова к проживанию. Также здесь удобная планировка — нет проходных комнат, раздельный санузел, кладовое помещение, большая застекленная лоджия.

По всей квартире установлены стеклопакеты. Входная дверь — металлическая. Напольное покрытие в жилых комнатах и коридоре — ламинат, в кухне и санузле плитка.

Несмотря на удаленность от центра, в этом районе отлично развита инфраструктура. В шаговой доступности множество детских садов, школы, центр развития ребенка, поликлиники, больница, спортивные центры, магазины, банки, аптеки, почта.

Также одно из преимуществ — рядом водохранилище и парк с горнолыжным комплексом и пунктом проката спортинвентаря.

Транспортное сообщение здесь хорошо налажено. Без пересадок на общественном транспорте можно добраться до метро и центра города. Недалеко находится ж/д станция «Курасовщина». В скором времени здесь построят станцию метро «Слуцкий гостинец».

Цена: $ 81 000.

На пр-те Рокоссовского (Серебрянка)

Большая удобная трешка продается в панельном 12-этажном доме на проспекте Рокоссовского, 12/1. Общая площадь квартиры — 65 квадратных метров (жилая — 38,5, кухня — 9). Год постройки дома — 1981. Квартира на пятом этаже.

Все комнаты в квартире изолированные. Есть места для хранения. Санузел раздельный. Лоджия утеплена, на ней установлены распашные рамы-стеклопакеты, которые полностью изолируют звук с улицы.

В комнатах выполнен свежий ремонт — натяжные потолки и ламинат на полу. Установлены новые стеклопакеты и новая металлическая входная дверь. Однако коридор и санузел требуют обновления.

Коридор довольно большой. Здесь можно установить шкаф-купе. Есть вместительная ниша возле входа.

После продажи в квартире остаются вместительный кухонный гарнитур из качественных материалов и холодильник.

В районе есть все необходимое для комфортной жизни. Рядом с домом — гипермаркет и другие магазины, три детских сада и школы, развивающие центры, физкультурно-оздоровительный комплекс, банковские и почтовые отделения.

Также возле дома есть река и парк с велодорожкой. Остановка наземного общественного транспорта в пешей доступности. Отсюда можно быстро добраться до центра города.

Цена: $ 79 900.

На ул. Кузьмы Чорного (м. Академия наук)

Трехкомнатная квартира площадью 83 квадратных метра (жилая — 47, кухня — 14) продается в доме на улице Кузьмы Чорного, 13А. Квартира на третьем этаже кирпичной девятиэтажки, построенной в 1979 году. Дом расположен очень удачно — вдали от проезжей части в закрытом и тихом дворе.

Как отмечено в объявлении, в квартире тепло зимой и прохладно летом, отличная звукоизоляция. Жилье просторное. Все комнаты изолированные. Окна выходят на разные стороны. Санузел раздельный. Есть два балкона, один из которых застеклен.

Квартира идеально подходит для тех, кто мечтает осуществить свои дизайнерские идеи и превратить ее в современную и уютную. Здесь уже установлены качественные стеклопакеты, а в санузле имеются счетчики на воду.

Рядом находятся два детских сада и две школы, магазины, медицинские центры, поликлиники, образовательные и развлекательные центры, кафе, рестораны, банк, аптеки. Станция метро «Академия наук» всего в 5−7 минутах ходьбы от дома.

Цена: $ 107 000.

Четырехкомнатная квартира

На ул. Белинского (р-н пл. Бангалор)

В 12-этажном доме на улице Белинского, 23 продается четырехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров (жилая — 47, кухня — 13). Она находится на третьем этаже. Каркасно-блочный дом построен в 2016 году.

Территория дома огорожена, есть подземный и наземный паркинги, видеонаблюдение.

Квартира не требует никаких дополнительный вложений — заезжай и живи. В 2021 году выполнен качественный ремонт. Квартира полностью меблирована и оснащена современной техникой.

Имеются кухня с варочной панелью, холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина, телевизоры, кровати, шкафы, диван.

Здесь функциональная планировка — кухня-столовая, гостиная, три спальни, гардеробная, два санузла.

Шаговая доступность до всех необходимых объектов — торговые центры, центры дополнительного образования и развлечений, гимназия, несколько детских садов, магазины, кофейни, бары, медицинские центры и поликлиники.

Дом расположен рядом со сквером, в котором есть детские и спортивные площадки и огороженная территория для выгула собак. Остановка общественного транспорта возле дома.

Цена: $ 161 000.

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