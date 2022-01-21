В Украину прибыл британский спецназ и 2000 единиц вооружения 13 21.01.2022, 12:52

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Бойцы сил спецопераций помогут обучить украинских военных новому противотанковому оружию.

На фоне угрозы вторжения России в Украину прибыла группа из 30 британских спецназовцев и 2000 единиц вооружения, сообщает Sky News.

По данным издания, бойцы сил спецопераций помогут обучить украинских военных новому противотанковому оружию, которое страна получила от Великобритании.

Британский спецназ вылетел на военных самолетах, которые в течение этой недели доставили в страну в общей сложности около 2000 пусковых установок противотанковых ракет.

Программное обеспечение для отслеживания полетов с открытым исходным кодом показало, что транспортные самолеты C-17 Королевских ВВС летали между Великобританией и Украиной с 17 января. Журналисты также опубликовали таймлапс этих полетов.

По данным Sky News, с понедельника было совершено «несколько» полетов, их точное количество не сообщается.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt — George Allison (@geoallison) January 19, 2022

Издание The Times со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправки сотен дополнительных войск в соседние с Украиной страны НАТО для сдерживания России.

По данным СМИ, страны-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, стоит ли увеличивать свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1 200 человек в Эстонии, где находятся 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженеры, средства ПВО и разведки. Более 300 французских военнослужащих также входят в состав боевой группы.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках усиленной миссии передового присутствия НАТО.

Британское оружие для Украины

18 января стало известно, что Украина получила новую партию помощи от Великобритании, включающую легкие противотанковые средства.

В британском Министерстве обороны уточнили, что речь идет о тысячах легких противотанковых ракет для противостояния российской агрессии.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Украина получила современные противотанковые комплексы NLAW. Он подчеркнул, что этот тип вооружений считается одним из лучших в мире среди одноразовых противотанковых гранатометов.

«NLAW с калибром гранаты в 150 мм — идеальное оружие для боя в городе и поражение любых типов российских танков», — отметил журналист.

Угроза масштабного вторжения РФ

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. В начале декабря министр обороны Алексей Резников сказал, что новая волна военной агрессии РФ против Украины может начаться в конце января 2022 года.

В МИД РФ говорят, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом Кремль требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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