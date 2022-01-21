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Уволен директор театра юного зрителя Владимир Савицкий

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  • 21.01.2022, 20:09
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Уволен директор театра юного зрителя Владимир Савицкий

Также есть информация, что произошли увольнения руководителей других минских театров.

Из белорусского театра юного зрителя уволен директор Владимир Савицкий. Об увольнении, которое состоялось 20 января, сегодня сообщают несколько телеграмм-каналов.

Также есть неподтвержденная информация, что произошли увольнения руководителей других минских театров, передает euroradio.fm.

Как раз вчера министр культуры Анатолий Маркевич признался, что в Беларуси более 300 человек уволили из учреждений культуры за политические взгляды.

За свою творческую деятельность Владимир Савицкий в разных театрах поставил более 30 спектаклей. Значительный период его творчества связан с постановками национальной белорусской литературы-современной и классической. Среди спектаклей мастера: "Беларусь в фантастических рассказах" по Яну Борщевскому, "Баллада о любви" по "Альпийской балладе" Василя Быкова, "Дикая Охота короля Стаха" и "Сны о Беларуси" по Владимиру Короткевичу.

Первое образование режиссёр получил в Белорусском институте культуры. С 1981 по 1987 год работал актёром Могилевского областного театра. В 1991 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. После работал режиссером театра-студии “Абзац”. С 1993 по 2010 год был режиссёром Купаловского театра. Театром юного зрителя руководил с 2010 года.

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