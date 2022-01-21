Уволен директор театра юного зрителя Владимир Савицкий 1 21.01.2022, 20:09

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Также есть информация, что произошли увольнения руководителей других минских театров.

Из белорусского театра юного зрителя уволен директор Владимир Савицкий. Об увольнении, которое состоялось 20 января, сегодня сообщают несколько телеграмм-каналов.

Также есть неподтвержденная информация, что произошли увольнения руководителей других минских театров, передает euroradio.fm.

Как раз вчера министр культуры Анатолий Маркевич признался, что в Беларуси более 300 человек уволили из учреждений культуры за политические взгляды.

За свою творческую деятельность Владимир Савицкий в разных театрах поставил более 30 спектаклей. Значительный период его творчества связан с постановками национальной белорусской литературы-современной и классической. Среди спектаклей мастера: "Беларусь в фантастических рассказах" по Яну Борщевскому, "Баллада о любви" по "Альпийской балладе" Василя Быкова, "Дикая Охота короля Стаха" и "Сны о Беларуси" по Владимиру Короткевичу.

Первое образование режиссёр получил в Белорусском институте культуры. С 1981 по 1987 год работал актёром Могилевского областного театра. В 1991 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. После работал режиссером театра-студии “Абзац”. С 1993 по 2010 год был режиссёром Купаловского театра. Театром юного зрителя руководил с 2010 года.

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