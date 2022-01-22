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Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье после 60 лет

  • 22.01.2022, 12:54
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Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье после 60 лет

В таком возрасте в организме начинаются определенные изменения.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин объяснил, какие продукты нужно употреблять людям старше 60 лет, чтобы поддерживать нормальное состояние здоровья.

Об этом пишут СМИ.

По словам врача, в таком возрасте в организме начинаются определенные изменения, снижается скорость обмена веществ и физические нагрузки. В связи с этим необходимо изменить повседневный рацион.

Зиннатуллин назвал три продукта, с помощью которых люди старше 60 смогут чувствовать себя нормально. Это яйца всмятку — двух-трех яиц в неделю будет достаточно. Кисломолочные продукты, в первую очередь кефир. А чтобы регулярно получать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимо каждую неделю употреблять 0,3-0,4 кг жирной морской рыбы в консервированном или запеченном виде.

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