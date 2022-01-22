Назван способ заснуть за две минуты

Назван способ заснуть за две минуты2
- 22.01.2022, 20:23
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Метод является эффективным в 96% случаев.
Назван способ заснуть за 120 секунд, действенный даже для тех, кто страдает от бессонницы, пишет The Mirror (перевод — lenta.ru).
По информации издания, чтобы заснуть за две минуты, нужно разбить процесс на два этапа: очистить разум и визуализировать изображение.
На первом этапе необходимо выполнить несколько действий. Сначала расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Далее — опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. Затем — выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, а после — в ногах. Сообщается, что это должно занимать около минуты. Затем следует подключать визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера, либо в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты.
Второй этап техники предполагает повторение фразы «не думай» в течение 10 секунд. Метод используется американскими военными службами и является эффективным в 96 процентов случаев по истечении шести недель.