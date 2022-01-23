Командующий ВМС Германии подал в отставку после слов о Крыме и Путине 8 23.01.2022, 8:58

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Адмирал выступил в индийском Институте оборонных исследований.

Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, об аннексированном Крыме, президенте России Владимире Путине и последних действиях России по отношению к Украине, сообщает svoboda.org.

Вечером в субботу Минобороны Германии сообщило, что адмирал подал рапорт об отставке.

Выступая в индийском Институте оборонных исследований, германский адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель угроз, с которыми выступает Россия по отношению к Украине, – добиться того, чтобы Запад "с уважением" относился к России и лично президенту Владимиру Путину. По мнению Шенбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, "которого он добивается и, возможно, заслуживает". По мнению адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем. Шенбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что "Крымский полуостров никогда не вернется (в состав Украины), и это факт".

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 21, 2022

Подобная позиция относительно принадлежности аннексированного Крыма противоречит официальной позиции Германии и ее союзников, которые продолжают считать Крым незаконно аннекированной территорией Украины и требуют от России его возвращения.

По словам представителя Минобороны Германии, слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван в понедельник на беседу в министерство. Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – "явной ошибкой".

МИД Украины резко отреагировал на слова германского адмирала. Представитель ведомства Олег Николенко выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины, в том числе благодаря усилиям ее партнеров. "Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности", – заявил представитель МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, напомнил о том, что Германия отказывается поставлять Украине вооружение. По его словам, последние заявления, звучащие в Берлине, "не соответствуют уровню отношений" двух стран.

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