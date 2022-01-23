«Лебедь» в самолете Лукашенко 1 23.01.2022, 13:53

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Появился новый свидетель по делу о захвате Ryanair?

Лукашенко начал разрабатывать план по получению компенсации за санкции, связанные с "рейсом Протасевича". Окружение будет ссылаться на расследование ИКАО, которое не подтвердило прямую вину белорусской стороны в рамках акта пиратства, пишет телегам-канал CYNIC.

На "дыры" в расследовании Минск естественно закрывает глаза. Тем не менее такая инициатива для некоторых обитателей Дворца кажется довольно рискованной.

Полагают, что "американское дело" является далеко не последним. Альтернативные победные иски могут быть связаны со всеми странами, чьи граждане находились на борту злополучного рейса.

В Минске ходят слухи, что, помимо диспетчера, появился второй свидетель, который уже успел предоставить данные западной стороне.

Минск полагает, что в случае подачи иска о компенсации за санкции одномоментно произойдет "выстрел" с разных сторон. Так, вскроются данные, которые предоставили свидетели [далеко не все факты опубликованы].

Европейская и американская стороны могут запустить один из вариантов международных исков [кейс авиапиратства и государственного терроризма] сразу же после попытки Лукашенко "оштрафовать" Запад за "безосновательные санкции".

Как говорят западные коллеги, пока самолет связать лично с Лукашенко в юридической плоскости не получается, однако есть вариант объединения нескольких "кейсов" [пытки, политические убийства, дело "Метро" и тд] для получения нужного эффекта по "государству-террористу".

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