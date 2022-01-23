США нашли альтернативу российскому газу для Европы 3 23.01.2022, 14:32

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Выбрана приоритетная страна для экспорта.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европейский союз в случае конфликта вторжения России в Украину, сообщает газета Financial Times.

«Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов», — заявил источник в администрации Джо Байдена.

Кроме Катара, большая часть экспорта газа которого идет в Японию, в Белом доме также планируют провести переговоры с другими странами, в которых добывается природный газ.

«Волшебной палочки нет. Все это очень сложно и запутано. Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок», — заявили в Белом доме.

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