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Российские военные в Гомельской области: ночью жгут костры, заняли бывшие пионерские лагеря

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  • 24.01.2022, 20:56
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Российские военные в Гомельской области: ночью жгут костры, заняли бывшие пионерские лагеря

Что о российских военных говорят местные жители.

О присутствии российских военных и техники поступают сообщения из разных уголков Гомельской области.

Как сообщают местные СМИ, российские военные находятся в Ельске и Калинковичах. Эти города не заявляли себя в качестве официальных мест проведения учений.

Жители Гомеля свидетельствуют, что каждый день на станции в Новобелицком районе разгружается прибывающая из России военная техника. Ночью там разжигают костры. По выходным гомельчане часто устраивали автогонки на бывшем военном аэродроме в Зябровке. В воскресенье они приехали туда на машине, но людей не пустили. Аэродром оцеплен военными, город заполнен военной техникой.

Жителей Гомеля удивило оживление в бывших пионерских лагерях, которые сейчас заброшены. «Там сейчас вечерами и ночами все светится - солдаты там остановились, жгут костры», - рассказали источники «Радыё Рацыя».

По данным Минобороны России, в Беларусь была направлена военная техника в том числе с Дальнего Востока.

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