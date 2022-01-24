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В Клецке два раза за день угоняли один и тот же автомобиль

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  • 24.01.2022, 22:48
  • 3,932
В Клецке два раза за день угоняли один и тот же автомобиль

Случай произошел на прошлых выходных.

На прошлых выходных в Клецке (Минская область) произошел интересный случай: местные милиционеры зафиксировали двойной угон одного и того же автомобиля, пишет местное издание kleck.by.

Преступление случилось в субботу, 22 января. Житель одного из многоквартирных домов припарковал свой автомобиль у подъезда и оставил ключи в замке зажигания. Эту оплошность заметил его 35-летний сосед, когда вышел покурить.

Мужчина, недолго думая, сел за руль и прокатился за город, а затем поставил авто на то же место. Правда, этого ему оказалось недостаточно, вскоре он снова вышел на улицу и сел в чужой авто, хоть и не имел на это прав.

На этот раз он ехал в деревню, но по дороге вылетел в кювет. 35-летний житель райцентра не придумал ничего лучше, кроме как покинуть место происшествия.

В это время владелец машины заметил ее пропажу и обратился в милицию. Те, в свою очередь, быстро вычислили виновника благодаря показаниям еще одной соседки.

Теперь угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.

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