«1000 евро откладываю, на 500 рублей живу» 25.01.2022, 9:05

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Фото: Анна Иванова

Работающий на иностранную компанию белорус жестко экономит ради заветной цели.

Можно ли из транжиры превратиться в человека, который способен обходиться минимумом вещей? Своей историей с нами поделился Сергей: он решил жестко экономить, чтобы накопить на квартиру. При заработке €1300 мужчина тратит около 500 рублей в месяц и планирует жить в таком режиме минимум два года. Выдержит ли?

История Сергея показалась нам интересной из-за непропорционального соотношения между доходами и расходами. Начиная с осени прошлого года мужчина тратит менее 1/7 заработка, а это около 500 рублей. Ограничить себя такой суммой он решил ради заветной цели — собственного жилья, пишет onliner.by.

«У меня есть где жить, но я все равно хочу свою квартиру»

Как получилось, что в 35 лет квартирный вопрос у Сергея остался висеть в воздухе? Собеседник объясняет: после окончания БГУИР он не мог найти в Минске работу по специальности (радиоинженер). Какое-то время после выпуска работал электриком, а потом рванул в Санкт-Петербург, где с работой все получилось: он устроился в компанию инженером-программистом.

После 5 лет жизни в России белорус все же решил вернуться в Минск — в родительские квадратные метры. Со временем жизнь на чужой территории стала «напрягать», хотя отношения с родными хорошие.

— Я не могу сказать, что мои родители обделены недвижимостью, они у меня довольно обеспеченные люди. Я занимаю две комнаты у них дома, и даже есть возможность в будущем жить отдельно (сейчас идет ремонт в еще одной квартире). Нюанс в том, что по бумагам это жилье все равно будет не мое, а для меня это важно. Мне кажется, в своей квартире я буду ощущать себя уютнее, что ли, буду делать что хочу. А родители — это родители. Им может мебель не понравиться, и они поставят что-то свое (если рассуждать образно).

Так Сергей пришел к мысли, что пора копить деньги на свою квартиру, причем в довольно жестком режиме. И помощи от родителей он не ждет.

— Они воспитали нас с сестрами так, что, если хочешь что-то получить, стремись к этому сам, — отвечает на наш скептический вопрос собеседник.

«Раньше мог потратить €1500 в месяц на хобби»

Сейчас Сергей работает на международную компанию и зарабатывает €1300—1400 в месяц. Для многих белорусов это большие деньги, но бывают у айтишников зарплаты и покруче. Наш герой объясняет: сфера у него специфическая.

— Я программист встраиваемых систем, с железом здесь чаще разговор на языках более низкого уровня (C и Ассемблер). Но с ростом производительности чипов на небольшие системы уже вовсю ставят Linux и прочие более тяжелые решения, поэтому постоянно нужно повышать свой уровень и изучать новое.

До недавнего времени практически всю зарплату Сергей тратил на себя, скопить ничего не удавалось. В Санкт-Петербурге деньги уходили в основном на съемное жилье, отдых за границей, развлечения, телефоны и компьютеры. В Минске траты сократились за счет того, что снимать квартиру уже нет необходимости. Но сбережений так и не появилось. Оказалось, что немалые суммы тянули хобби.

— Меня всегда интересовали радиоуправляемые самолеты, оборудование для них недешевое, двигатели, батарейки — все это стоит денег. Также занимался ракетомоделизмом, а еще одно хобби связано с тюнингом старых американских грузовиков (тоже довольно дорогое занятие). Были месяцы, когда и по €1500 я на это дело тратил, но в среднем €300—400.

Сейчас мои хобби «на заморозке», я уже потратил на них достаточно сил и средств.

Так выглядят грузовики, на которые раньше Сергей мог потратить немало денег

«На еду уходит 200 рублей, на „коммуналку“ — 60»

Также Сергей резко притормозил с гаджетами, поездками и другими развлечениями. Мы попросили рассказать, как он расходует те самые 500 рублей.

— На еду у меня уходит около 200 рублей в месяц: часть продуктов покупают родители, иногда я даю деньги на овощи, мясо и т. д. «Коммуналку» делим на всех — я плачу 60 рублей. Также трачу деньги на разные вещи для работы в виде радиодеталей — до 100 рублей. На бензин уходит порядка 50 рублей — в день я проезжаю менее 10 километров, часто езжу на общественном транспорте. Ну и по мелочи бывают траты — это щетки, бритвы и т. д.

— У вас нет ощущения, что вы живете за счет родителей?

— Между нами есть диалог — сегодня они что-то купили, завтра — я, поэтому такого ощущения нет. Скорее есть дискомфорт из-за того, что я живу по факту не на своей территории. Когда снимал жилье, такого чувства не было.

— Так, может, и дальше снимать?

— Раньше я относился к этому просто: ну снимаю и снимаю. Многие так живут. Но сейчас пересмотрел свое мнение. Если пересчитать все траты на съемное жилье за 10 лет, к примеру, получится приличная сумма. За эти деньги можно купить квартиру, если потерпеть.

«Когда есть четкая цель, копить проще»

По словам Сергея, ограничивать себя в тратах ему было непросто, особенно поначалу это «непривычное ощущение». Иногда возникают мысли о том, что нужно срочно что-нибудь эдакое купить — в таких случаях приходится себя сдерживать.

Одной из последних крупных покупок осенью стало «железо» для компьютера, но техника нужна для работы, поэтому транжирством это Сергей не считает. Весной он планирует выделить чуть больше денег на то, чтобы обновить гардероб.

— Вообще, когда есть четкая цель, копить проще. Единственное, из-за чего я переживаю, это то, что деньги просто копятся, а их нужно во что-то вкладывать. И у меня были идеи в плане бизнеса, во что я могу вложиться. Но пока я решил не рисковать и постепенно идти к своей цели.

— По кафе и поездкам не скучаете?

— Да, раньше я очень любил путешествовать, телефоны часто менял, дорогие подарки девушкам делал. Сейчас некоторые траты сами по себе сошли на нет. В кафе я не хожу — особо не с кем, все друзья-знакомые — люди семейные. В путешествия из-за коронавирусных ограничений тоже ездить пока не планирую.

«Жалею, что не начал копить раньше»

По подсчетам Сергея, копить ему придется минимум два года, а дальше можно будет взять кредит на оставшуюся сумму.

— Пока у меня накоплено только €3,5 тысячи, то есть я только в начале пути. Но я рассматриваю самый скромный вариант по квартире в Минске, ищу предложения за кольцевой. Изучал рынок, видел квартиры и по €30 тысяч за Сеницей, поэтому думаю, что все реально. Надеюсь, что со временем накопления пойдут даже быстрее, есть шанс, что смогу увеличить свой доход.

— Жалеете, что не начали откладывать деньги раньше?

— Честно, да, жалею. Оглядываясь назад, я думаю, что не стоило столько денег тратить на развлечения. Идея собственного жилья была у меня и в Санкт-Петербурге, но слишком размытая, чтобы отнестись к ней всерьез.

Сейчас я думаю, что если у тебя нет жены и детей, покупка своего жилья — лишь вопрос дисциплины и целей.

Мы договорились, что периодически будем связываться с Сергеем и узнавать, как идет процесс накоплений. Если все получится, то через два года сделаем фото белоруса с заветными ключами от квартиры.

Финансовый консультант: «Редко кому удается долго придерживаться финансовой дисциплины»

С одной стороны, план Сергея кажется вполне реальным, ведь ему не нужно снимать жилье, а в быту он делит расходы с родителями. Но не забываем, что наш герой привык тратить довольно много денег на себя и свои хобби, и такая привычка формировалась годами. Мы узнали, что по этому поводу думает финансовый консультант и тренер Светлана Мурашко.

— История очень интересная, и я уверена, что герой этой статьи осилит этот путь. Почему? Во-первых, у него есть цель. Это очень важно. Финансовая дисциплина, как и любая другая (не есть сладкое, бегать по утрам, не зависать в соцсетях, читать больше и т. д.), практически невозможна, если нет той самой заветной цели, ради которой вы будете себя ограничивать.

Мы видим, что у героя не какая-то эфемерная мечта, а вполне просчитанный вариант. То есть не просто «хочу свое жилье», а хочу квартиру в конкретном месте за такую-то цену.

Во-вторых, финансовая дисциплина и, соответственно, ограничения по тратам будут на малой «дистанции». Как я обычно говорю, это скорее спринт, чем марафон. Всего два года — согласитесь, это не 10 и не 20 лет. Два года вполне себе срок, который можно выдержать, ограничивая свои траты.

В-третьих, у нашего героя нет семьи и иждивенцев. Одному проще придерживаться своих же правил. В семьях же, как правило, если супруги не договорились между собой, это будет сделать сложнее. Еще сложнее это делать, когда есть дети. Мы все знаем, что на детях сложно экономить.

В-четвертых, есть родители, на помощь которых можно рассчитывать.

Хочу сказать, что жить в таком режиме долгие годы достаточно непросто. Я всегда сравниваю жесткую финансовую дисциплину со строгой диетой. Редко кому удается ее придерживаться долго. Бывают срывы. Поэтому важно:

1) иметь цель;

2) понимать, сколько она стоит и по карману ли вам;

3) рассчитать, с какими суммами и за какие сроки вы можете ее реализовать;

4) посмотреть, от чего возможно безболезненно отказаться в своих тратах;

5) придерживаться этого плана, пока цель не будет достигнута.

Моя практика показывает, что если к этим пунктам добавить управление личными финансами в виде учета, анализа, планирования, контроля своих доходов и расходов, то у вас есть все шансы получить желаемое.

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