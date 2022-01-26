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Во Львове начались военные учения для гражданских

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  • 26.01.2022, 8:54
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Во Львове начались военные учения для гражданских
Фото: city-adm.lviv.ua

Город готовит жителей к национальному сопротивлению.

Во Львове стартовали военные учения для работников стратегических предприятий, которые провели ветераны АТО и ООС вместе с участниками одного из львовских стрелковых клубов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня мы пригласили работников коммунальных предприятий. Большинство проходили службу в Вооруженных силах, многие работники городских структур прошли зону боевых действий, но есть люди, у которых нет этих навыков, и надо их научить. А когда завершится карантин, то мы перепланируем обучение для наших старшеклассников с точки зрения владения оружием. Сейчас каждый должен обладать этими навыками", - отметил городской голова Львова Андрей Садовой.

На данный момент учение провели для работников предприятий Львовтеплоэнерго, Зализнычтеплоэнерго, Львовсвет и Львовводоканал. Как отмечают в горсовете, такие учения будут системными и со временем к ним привлекут учащихся 8-11 классов.

Также отмечается, что город нарабатывает программу подготовки львовской громады к национальному сопротивлению. Это комплексный документ, в котором выписаны план действий и подготовки в случае разворачивания полномасштабных военных действий на территории Украины.

"В скором времени на сессии будем голосовать программу сопротивления, которая предусматривает, прежде всего, восстановление навыков владения оружием, и обучение тех, кто таких навыков не имеет. Второй аспект – это умение оказывать медицинскую помощь, потому что больше всего людей погибают от потери крови. Мы будем открывать определенный медицинский центр, навыки у нас есть, мы это когда-то делали в 2014 году. И это всеобщая координация, это противодействие всем угрозам – но это в координации со службами территориальной обороны", - добавил мэр.

По словам советника городского головы по вопросам территориальной обороны, бывшего заместителя командира 80 десантно-штурмовой бригады по вооружению Николая Грицайчука, закон Украины о национальном сопротивлении предусматривает, что территориальная оборона может формировать добровольческие подразделения, которые помогают войскам сил территориальной обороны. Поэтому было принято решение провести первые стрельбы с представителями коммунальных предприятий города, чтобы ознакомиться или возобновить свои навыки в практической стрельбе и пользовании оружием.

Кроме обучения технике владения оружием, участники учений ознакомились с защитной экипировкой, содержанием боевых аптечек и другой важной информацией.

Напомним, что Минобороны сформирует более 150 батальонов теробороны. Уже определено 86% мест дислокации подразделений территориальной обороны ВСУ по всей Украине.

Также был утвержден порядок применения теробороной охотничьего оружия. Личное охотничье оружие и патроны могут применять во время выполнения задач теробороны все члены добровольческих формирований.

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