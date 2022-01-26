Что будет с деньгами Назарбаева? 3 26.01.2022, 9:22

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Нурсултан Назарбаев

Экс-премьер Казахстана рассказал о найденных активах.

В интервью Deutsche Welle казахстанский оппозиционер Акежан Кажегельдин рассказал об активах Назарбаева, найденных журналистами, и о том, что будет с его фондами, с ним самим и его семьей.

О новом журналистском расследовании, посвященном активам Нурсултана Назарбаева и его семьи, о транзите власти и судьбе первого президента Казахстана DW побеседовала с экс-премьер-министром Казахстана, оппозиционером Акежаном Кажегельдиным.

- Господин Кажегельдин, вы говорили, что будете добиваться замораживания активов Назарбаева. Вы сами ищете эти активы или вам кто-то помогает?

- Мы работаем над этой проблемой довольно давно, с 2010 года. Тогда мы обратились в правоохранительные органы нескольких стран по поводу активов первого зятя Назарбаева - Рахата Алиева, его старшей дочери Дариги и его старшего внука Нурали. Процесс запущен. В связи с тем, что на Западе - демократия и правовое государство, этот процесс идет не так быстро.

У нас, у зарубежной оппозиции, в Европе есть общая площадка, которую мы назвали "Казахская инициатива по поиску и возвращению похищенных активов в страну". Мы работаем также с журналистами-расследователями OCCRP, у нас были общие доклады. Работаем с учеными юридических вузов стран Запада.

Мы нашли и идентифицировали довольно много активов на огромные суммы. Единственная страна, где было мало таких активов, - Германия. А все остальные: Италия, Австрия, Швейцария, Кипр, Мальта, Греция, Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Великобритания, США, Канада, - они просто забиты активами (Назарбаева и его семьи. - Ред.).

- Сейчас вышло расследование OCCRP. Это именно те активы, о которых вы говорите, которые вы искали, или это что-то другое? То есть, речь идет о фондах, через которые Назарбаев управляет активами на 8 миллиардов долларов. Что это за деньги?

- Есть организация, которая называется "Фонд первого президента республики Казахстан". А рядом есть такая непонятная темная лошадка, которая называется "Фонд Назарбаева". Когда нужно для общества, для прессы, то эта организация подается как фонд первого президента, якобы служащий интересам и нуждам республики Казахстан. А на самом деле, это деньги, которые принадлежат народу Казахстана. И в основе этого фонда находится огромная сумма, в том числе платежи, которые поступили за поставки нефти.

Они не являются собственностью Назарбаева. Это не гонорары за его книги и другие публикации. Это средства, которые принадлежат Казахстану, его казне. Это также и поступления от так называемых предпринимателей, которые работают в национальных компаниях, где значительная часть активов принадлежит государству. На самом деле - это чистейшая коррупция. Журналисты нашли и помогли нам это идентифицировать. Я бы сказал, что эта сумма - 8 миллиардов - даже не верхушка айсберга, это маленькая точка на верхушке. Речь идет о больше чем 100 тысячах миллиардов.

- Но это деньги самого Назарбаева или чьи-то деньги?

- Когда началось большое расследование под названием "Казахгейт", Назарбаев усвоил один урок - всюду, где есть его активы, капиталы, которыми он распоряжается напрямую, его имени, кроме как в названии, быть не должно. Там есть всякие директора, но этот фонд зарегистрирован в нескольких юрисдикциях, он является частным. То есть, на этот фонд не распространяется суверенитет республики Казахстан, и по большому счету, если Токаев и его администрация не примут правильных мер, то эти деньги они потеряют.

- Сейчас, я так понимаю, в Великобритании парламентарии призвали правительство заморозить активы Назарбаева. Вы ожидаете, что это предложение будет поддержано?

- Я думаю, что США, Великобритания, и мы точно знаем, что ЕС тоже на это настроен, в частности, Европарламент. Так что это вполне возможно.

- А что должно случиться с этими деньгами, с этими активами? Они ведь не принадлежат лично Назарбаеву, они должны быть возвращены в Казахстан?

- Наши требования о замораживании средств делятся на две группы. Первая - мы требуем, чтобы, прежде всего, были введены санкции в отношении членов семьи Назарбаева и его ближайшего окружения за нарушение прав человека и коррупцию, а их активы должны быть заморожены. Мы обращаемся с простым требованием к стране, у которой находятся эти средства, - заморозить и держать их у себя на открытых счетах. А когда новое правительство республики Казахстан обратится с просьбой их вернуть, это станет предметом переговоров.

Возвращать ли их? Только в том случае, если правительство Токаева будет отвечать требованиям прозрачности, не будет нарушать права человека. Если правительства западных стран будут верить, что это пойдет на пользу Казахстану. Только тогда можно будет вернуть эти деньги. Мы за собой оставляем право мониторинга, мы будем следить и сопровождать этот процесс своим мнением - стоит доверять и отпускать эти средства, или еще нужно подождать, когда в Казахстане народ изберет на свободных, честных, конкурентных выборах свой парламент, а парламент изберет новое, подконтрольное ему правительство.

- Но сейчас формально Нурсултан Назарбаев отстранен от власти в Казахстане. Как вы считаете, он все еще сохраняет какие-то рычаги влияния на Токаева и на чиновников?

- Нужно понимать, что есть политическое наследие Назарбаева. Я думаю, с ним самим уже покончено, как бы он ни пытался влиять на ситуацию. Очень красочно об этом свидетельствует способ передачи его послания народу. Семье Назарбаева принадлежат абсолютно все средства массовой информации, все телеканалы и радиостанции, все печатные органы. Но для того, чтобы послать свой месседж, он был вынужден воспользоваться YouTubе. Это говорит о том, что он теряет свои властные полномочия. Я абсолютно уверен, что он уходит. И, наверное, ему хватит ума, чтобы не пытаться вернуться.

Но вот семья, люди, которые по-настоящему теряют власть и влияние, у которых возникает страх перед ответственностью за то, каким образом они обогатились, они могут еще попробовать вернуться. Каким образом - это будет зависеть не только от них, и не от Токаева, а от народа. Люди показали, что они не хотят этого больше. А экономическое наследие, наследство Назарбаева - это огромные суммы, с ними нужно разбираться, их нужно возвращать. Токаеву нужно было сейчас не просто так договариваться с какими-то предпринимателями.

Понимаете, среди тех, кто сидел и слушал его, были люди, которые не просто должны вернуть какую-то долю в этот фонд, с ними нужно разбираться в судебном порядке, а они продолжают контролировать огромные государственные активы, выведенные за рубеж, и на сегодняшний день на эти активы не распространяется суверенитет нашей власти, в том числе Токаева. Он просто бессилен, поэтому, чтобы с этим со всем справиться, нужно провести быструю профессиональную четкую работу. Об этом народ должен знать: что происходит, как происходит, почему происходит, чтобы не произошел черный передел и на смену одному зятю не пришел другой.

- Такое может произойти? Или в интересах Токаева сейчас действительно проводить какие-то экономические реформы, о которых он сказал в своем обращении, или это ответ на протесты и на деле этого может и не произойти?

- У Токаева есть реальный шанс оставить свое имя в истории. К большому сожалению, 2,5 года ему не давал работать первый президент. А эту новую страницу он открывает с тяжелым наследием. От того, как он будет действовать, будет зависеть, что останется его наследием. Или он оставляет после себя парламентскую республику, идет на серьезные реформы, объявляет народу, что после него будет парламентская республика, и в соответствии с этим нужно будет объявить о республиканском конституционном совещании.

Тогда мы увидим, что он серьезно взялся за дело. Или этого не будет. Но сейчас его первостепенная задача - возвращать украденные капиталы. Они нужны нашей национальной экономике, они нужны нашему народу, и их нельзя оставлять за рубежом.

- Видите ли вы для себя сейчас возможность вернуться в Казахстан и участвовать в политической жизни?

- Это будет зависеть от того, что собирается делать власть. Если я пойму, что будет происходить то, во что я верю, и это будет программа администрации, и меня пригласят, я буду готов помочь. Но пока я не вижу какой-то реальной картины.

- После протестов, которые прокатились по стране, как вы считаете, люди больше запуганы и не хотят никаких изменений или наоборот они воодушевление и хотят реформ. Какой эффект это будет иметь на гражданское общество?

- Впервые я увидел по-настоящему организованное и целенаправленное гражданское общество, институты НКО. Во время выборов 2019 года у нас были очень хорошие наблюдатели. У нас есть профессионально подготовленное объединение "Проснись Казахстан". Там собраны великолепно подготовленные молодые люди, они прекрасно ориентируется в ситуации, они последовательно предлагают реформы, которые нужно провести. У нас есть совершенно новая партия, она пока не зарегистрирована, но уже есть новые лидеры в центре и на местах - "Демократическая партия Казахстана". Но, что меня особенно радует, у нас появились настоящие независимые профсоюзы. Именно они первыми подтолкнули протесты против высоких цен и поборов. Они были зачинщиками, а потом к ним присоединились активисты гражданского общества. И Казахстан показал свою способность на мирные протесты, этот народ уже не запугать. Эти люди будут защищать свои права. Произошел большой рывок вперед. Сейчас это уже другой Казахстан.

- Вы говорите, что активы Назарбаева должны быть заморожены. А что должно произойти с самим Назарбаевым? Где он сейчас, может быть вам известно это, и какое будущее вы для него видите?

- Я полагаю, Токаев дал ему какие-то гарантии, когда начался транзит власти. Хотя, конечно, Назарбаев нарушил много раз свои обязательства, это такой человек. Я не жажду, чтобы его взяли и немедленно наказали. Я за то, чтобы максимально мирным путем передавать власть.

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