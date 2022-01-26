В Беларуси массово закрываются ИП 2 26.01.2022, 10:13

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В каких сферах бизнеса их стало меньше всего?

В прошлом году в Беларуси открылось немного больше юридических лиц и ИП, чем годом ранее, но вот скорость закрытия бизнеса выросла очень сильно, подметил OfficeLife. В некоторых сферах «ипэшники» закрывались на 42% быстрее, чем в 2020-м.

За 2021 год число юридических лиц в стране выросло всего на 0,1%, до 143,3 тысячи, а индивидуальных предпринимателей — на 1,2%, до 274,3 тысячи, сообщает Белстат.

В течение года в республике было зарегистрировано 9.673 юридических лица — на 4,9% больше, чем в 2020-м, и 29.070 индивидуальных предпринимателей — меньше на 6%. В то же время ликвидировано 9.682 юридических лиц, что на 7% больше, чем годом ранее, также прекратили свою деятельность 27.094 индивидуальных предпринимателей — на 11,4% больше, чем в 2020-м.

Больше всего пострадала «айтишка». «Ипэшников», открывших бизнес IT-сфере, стало на 2,2% больше, чем годом ранее, а прекративших деятельность в этой сфере — на 41,9% больше, чем в 2020-м.

В промышленности появилось ИП на 11,5% меньше, чем в 2020-м, а закрылось — на 11,2% больше, в торговле — на 7,8 и 9,4% соответственно, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 9,9 и 27,3%, в сфере административных и вспомогательных услуг — на 13,3 и 13,1%, в области операций с недвижимым имуществом — на 22,2 и 23,2%.

Самые высокие темпы создания и закрытия бизнесов наблюдались в столице. Здесь в прошлом году зарегистрировано 4.880 компаний (половина от общего числа), что на 14,2% больше, чем в 2020-м, а ликвидировано 4.207 — больше на 31,1%, чем годом ранее. Одновременно в Минске появилось всего 5.902 новых ИП (20,3% зарегистрированных в стране) — на 33% меньше, чем годом ранее. Зато прекратили свою деятельность 8.246 ИП (30% общего числа), что на 61,6% больше, чем в 2020-м.

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