«Хотела продать туфли за 150 рублей — потеряла 44 тысячи» 19 26.01.2022, 13:45

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Фото: Shutterstock

Как мошенники разводят белорусов.

Очередная грустная новость о том, как белорусов разводят мошенники. В декабре прошлого года 48-летняя женщина разместила на барахолке объявление о продаже туфель стоимостью 150 рублей. Закончилось все списанием со счета 44 тысяч рублей, сообщают следователи.

После того как минчанка разместила объявление, вечером в мессенджер к ней постучался «потенциальный покупатель» и поинтересовался возможностью курьерской доставки в другой город. Женщина не заподозрила ничего плохого и согласилась на предложенные условия. Ей выслали ссылку на сайт, где нужно было ввести реквизиты банковской карточки.

— В тот же момент минчанке поступил звонок в одном из мессенджеров. В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником торговой площадки и сообщил, что на привязку банковской карты к аккаунту потребуется время. Впоследствии потерпевшая сообщила ему коды безопасности, которые поступали ей в СМС-сообщениях, — рассказали в УСК по г. Минску.

Этот разговор стоил минчанке дорого — со счета у нее исчезло более 44 тысяч рублей. Уже позже женщина обнаружила, что в СМС-сообщениях говорилось о списании денег на различные суммы. Но она этого не заметила, потому что мошенник отвлекал ее по телефону.

Возбуждено очередное уголовное дело по ч. 4 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК РБ. А всего за прошлый год только в Минске было открыто 4325 уголовных дел по этой статье.

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