«Запихнут спортсменку в багаж»? 1 26.01.2022, 16:45

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Эксперты рассказали чего Беларуси ждать от Олимпиады в Пекине и сколько будет медалей.

Уже на следующей неделе в Китае стартуют Олимпийские игры. Но ждать большого количества медалей Беларуси не приходится. Журналисты belsat.eu спросили специалистов о том, какие перспективы у нашей страны на зимней Олимпиаде и чем в целом живет белорусская команда.

Кто едет и сколько привезет

На зимние Олимпийские игры в Пекин от Беларуси поедут 29 атлетов в шести видах спорта. Больше всего – биатлонистов: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лозовский и Роман Елетнов.

В горнолыжном спорте Беларусь представляет Мария Шканова – в конькобежном– Игнат Головатюк, Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифантова и Евгения Воробьева. За награды в лыжных гонках посоревнуются Анастасия Кириллова, Анна Королева, Александр Воронов, Егор Шпунтов, в фигурном катании – Виктория Сафонова и Константин Милюков, во фристайле – Анна Гуськова, Анна Дерюга, Анастасия Андрианова, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик и Макар Митрофанов.

Но большого количества медалей от белорусских спортсменов не ждут.

«Будет две – максимум три медали», – считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

В целом же, по его словам, настроение у спортсменов такое же, как и у всех граждан Беларуси:

«Это ощущение отсутствия поддержки. Ощущение того, что в стране происходит что-то не то. Отсутствие уверенности и понимание, что с каждым годом ситуация в Беларуси будет все хуже и хуже».

Примерно такой же медальный прогноз и у Олега Горуновича, главного редактора портала Tribuna.com. Например, пара медалей может быть в биатлоне – у женской сборной и в одной из командных гонок.

«Во фристайле все очень сложно. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова потихоньку вернулась в Кубке мира к местам, приближенным к медальным. Но как она покажет себя непосредственно на Играх – большой вопрос, с учетом непредсказуемости фристайла. Другое дело, что раньше от Беларуси во фристайле на Олимпиаду ехали несколько спортсменов, способных выстрелить, и это позволяло распределить вероятность провала. Не получилось у одного – получится у другого. Иногда было по четыре претендента на медаль. Но на этот раз, кажется, может выстрелить только Гуськова. И если не она, тогда неясно кто. Ведь в мужской команде в последние пару сезонов мы не наблюдаем спортсменов, способных замахнуться на пьедестал топ-турниров», – отметил Олег Горунович.

Лучший результат – шесть медалей – Беларусь показала в 2014 году. В 2010 и 2018 годах было по три медали, в 1994 и 1998 – по две, а в 2002 и 2006 – вообще только по одной.

«Одна-две награды – много это или мало? Это обычно, если убрать за скобки героическую Дарью Домрачеву. Именно она взломала статистику, повысила ожидания. А без Домрачевой мы просто вернемся к тому, что было, – к типичным результатам для белорусов на белых Играх. Да, Беларусь не самая зимняя страна в мире», – подчеркнул Олег Горунович.

Почему так?

Причины сегодняшней ситуации во фристайле главный редактор Tribuna.com видит в том числе в том, что «по политическим причинам из организма команды по фристайлу извлекли важный орган – то ли сердце, то ли ум»: тренера Николая Козеко, который «прошел не одну Олимпиаду, имел более-менее отработанную технологию подготовки олимпиоников-медалистов».

«Очевидно, что его присутствие добавляло спортсменам веры в то, что все возможно и все получится. И мы всегда были уверены, что Козеко обязательно что-то придумает, даже если сезон складывается не лучшим образом», – отметил Олег Гуринович.

Теперь же ответственным за подготовку фристайлистов назначили Дмитрия Дащинского, которому «рекомендовано даже не общаться с Козеко».

«Козеко не дали осуществить мягкий транзит власти. От знаний тренера отказались министерские невежды, и мы не знаем, что из этого получится. Возможно, провал на несколько поколений вперед. А возможно, Дащинский или кто-то окажется гениальным тренером и в нужный момент ярко продемонстрирует свои способности. Но пока что, если рассуждать по-любительски, трудно поверить, что опыт топ-специалистов можно выбросить в урну без последствий», – подчеркнул главный редактор Tribuna.com.

В биатлоне, «хоть там и подписываются чуть ли не полным составом за Лукашенко, но надо отметить, что команда последние пару сезонов работает эффективно».

«После ухода Домрачевой и Скардино у женской сборной был провал. Теперь он остался в прошлом. Сначала немного переждали на Кривко, потом раскрылась Алимбекова, далее вернули в биатлон Солу. Воздержались от того, чтобы убрать Солу из состава за неподпись за Лукашенко. Примечательно, что на главных ролях именно белорусские спортсменки, а не натурализованные. Уже рядом с ними совсем молодая Пильчук. Ситуацию трудно назвать плохой», – считает Олег Гуринович.

Но и в мужском биатлоне, по его мнению, «можно на что-то надеяться»:

«В Беларуси не было хотя бы одного спортсмена, способного более-менее стабильно демонстрировать приличный уровень. Сейчас такой биатлонист есть – Смольский. В смешанной эстафете способен помочь Лозовский».

И хотя «в мужской программе белорусы не выглядят железными претендентами на медали, но вероятность приятного сюрприза сейчас куда более высока, чем накануне ванкуверских Игр, где блеснул Новиков», – подчеркнул главный редактор Tribuna.com.

Новая Тимановская?

Едва ли не главным событием на летней Олимпиаде в Токио стала попытка белорусских спортивных чиновников выслать в Беларусь бегунью Кристину Тимановскую, которая критиковала их в социальных сетях. Олег Гуринович говорит, что на этот раз «случиться может всякое»:

«Хотя на зимних Играх спортсменов будет меньше, чем на летних, наблюдатели от режима уже получили определенный опыт, и поэтому вероятность чего-то неожиданного, очередного черного лебедя, на мой взгляд, падает, хотя…»

По мнению специалиста, «самая неубитая команда – у фристайлистов. И что этим фристайлистам взбредет в голову в случае какого-то успеха или еще чего, неизвестно».

«Возможно, та же Гуськова с пьедестала передаст привет Козеко, и у чиновников от этого вновь начнется паралич когнитивной системы, и они попытаются запихнуть спортсменку в багаж и отправить в Минск. Вряд ли сейчас в Беларуси найдется хотя бы один человек, который поставит свою квартиру на то, что такой инцидент в Пекине точно не произойдет», – полагает главный редактор Tribuna.com.

Что там с решением МОК?

Между тем Международный олимпийский комитет продолжает разбираться с делом Тимановской и других репрессий против белорусских спортсменов, в том числе против лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, которых власти не допустили к международным соревнованиям. По словам исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина, первые результаты рассмотрения МОК белорусского вопроса могут появиться в марте.

«МОК занимается белорусским вопросом. Но скорость рассмотрения подобных вопросов невысока сама по себе. И это нормально. Все дисциплинарные процессы тянутся долго, так как МОК должен провести тщательное расследование», – подчеркнул глава фонда.

По его мнению, «после марта возможно очень серьезное решение МОК» относительно Беларуси, «вплоть до прекращения членства».

«Но надо понимать, что белорусский вопрос не является приоритетным», – отметил Александр Опейкин.

Пока же Фонд спортивной солидарности работает на перспективу. Так, на недавней встрече с заместителем государственного секретаря США обсуждались возможности для белорусских спортсменов получать образование, участвовать в разнообразных программах, стажироваться, сотрудничать с американскими организациями – «речь шла больше о позитиве».

«Здесь мы боремся скорее не против, а за. За возможность развития белорусского спорта, за выстраивание кооперации, которая будет достаточно важна в период трансформации в Беларуси», – отметил глава фонда.

По мнению Александра Опейкина, «это очень большой шаг для всего белорусского спорта, не только в плане демократической повестки дня».

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