«Оптимизировали» тренера, который заставлял Тимановскую вернуться в Беларусь 8 26.01.2022, 17:52

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Юрий Моисевич

Ранее МОК забрал у него аккредитацию на Олимпиаде в Токио.

Министерство спорта и туризма упразднило должности главных тренеров национальных сборных по гребле и легкой атлетике, пишет euroradio.fm.

Министр Сергей Ковальчук объяснил это тем, что в гребле плохие результаты, поэтому там нужна реорганизация. А полномочия главного тренера по легкой атлетике разделили между старшими тренерами, так как там чрезмерно большая нагрузка.

Пост главного тренера сборной по легкой атлетике занимал Юрий Моисевич. Он приобрел широкую известность во время скандала с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Именно Моисевич заставлял девушку вернуться домой и утихнуть. После скандала МОК забрал у Моисевича аккредитацию на Олимпиаде.

Кстати, сам тренер после возвращения из Токио в многочисленных интервью утверждал, будто скандал с Тимановской был кем-то организован со стороны.

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