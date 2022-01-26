Что в Беларуси с ценами на картошку и ее качеством? 26.01.2022, 18:38

1,594

Картошка заметно подорожала.

В 2021-м в Беларуси заметно подорожали выращенные в Беларуси овощи, они оказались в лидерах по росту цен. Это коснулось и картофеля: за год ценник, по данным Белстата, вырос на 66,2%. О проблемах заявляют в том числе провластные профсоюзы. На этом фоне роста цен и падения урожая власти с 26 января ввели потолок по ценам на отечественную картошку. Торговля уже начала переписывать ценники. Zerkalo.io посмотрело, по каким ценам сейчас продают картошку, и спросило у покупателей о ее стоимости и качестве, а у фермеров узнали, с чем связан скачок цен.

Какие сейчас ценники на картошку и как торговля начала «откручивать» их обратно

В ноябре 2021-го мы уже смотрели, сколько стоит картошка в некоторых белорусских сетях. Поэтому сравним эти показатели с нынешними (цены приводим из расчета на 1 килограмм).

На сайте «Е-доставки» самый дешевый белорусский картофель сегодня — красный и сорт «Янеж», они стоят по 1,38 рубля. Ранний азербайджанский продают по 3,59 рубля. Эта торговая сеть уже «открутила» цены на отечественный картофель. Напомним, с 26 января власти ввели «потолок» по ценникам на многие белорусские овощи и яблоки. Среди этих товаров оказалась также картошка.

Еще 25 января в «Е-доставке» «Янеж» стоил 2,49 рубля за килограмм, красный картофель — 1,75 рубля, еще один сорт белого — 1,65 рубля, а мытая — 2,59 рубля. То есть мытый картофель подешевел почти на 50%. Напомним, что торговля может остатки овощей распродать по старым ценам, говорили ранее в МАРТ. Тем не менее некоторые торговые сети уже «откручивают» ценники.

В сети «Green» можно купить картошку минимум за 1,56 рубля, есть сорта по 1,71 рубля и 2,15 рубля. Самая дорогая здесь сейчас стоит 2,4 рубля. В ноябре прошлого года самую дешевую можно было найти за 1,85 рубля, самая дорогая (мытая белорусская) обходилась в 4,11 рубля и 6,52 рубля, российская продавалась по 2,21 рубля и 4,26 рубля.

В службе доставки Fresh Комаровка отечественная фермерская картошка сейчас продается по 2,29 рубля, азербайджанская — по 9,9 рубля. Несколькими месяцами ранее импортная стоила столько же, а вот белорусскую тут продавали дешевле — по 1,9 рубля.

В интернет-магазине могилевской сети «Перекресток», недавно открывшей торговую точку в столице, можно приобрести белорусскую картошку по 1,28 рубля за кг или за 1,71 рубля. И такими же цены здесь были и в ноябре.

«1,6 рубля в магазине, и гнилая через две». Что говорят покупатели

Мы попросили читателей рассказать, по каким ценам они недавно покупали картошку и остались ли довольны ее качеством. Многие отметили, что в среднем ценник сейчас колеблется от 1,5 до 1,7 рубля на рынках и в магазинах.

Евгений из Витебска написал, что несколько дней назад покупал в магазине «Веста» за 1,43 рубля за килограмм, «была нормальная по качеству картошка». Алексей в Могилеве брал на рынке, за 4,5−5 кг отдал 10 рублей, у мужчины по качеству вопросов тоже не возникло. Еще один читатель не уточнил город, но отметил, что купил мешок картошки в 30 кг за 50 рублей у частника (1,6 рубля за кг). Елена поделилась, что тоже покупала у частника неделю назад сорт «Гала» по 1,2 рубля — «крупная, чистая, вкусная». Еще одна девушка взяла картошку от агрохозяйства из Сулы по 1,71 рубля за килограмм, качеством осталась довольна. «1,6 рубля в магазине, и гнилая через две. Доставкой у сельхозпредприятия заказала на дом по 1,2 рубля, вроде [бы] нормальная», — написала Раиса.

«Купили картофель по 1,1 рубля заказали на сайте доставки. Привезли мокрую, гнилую, оказалась сладкой — видимо, замёрзла. Взяли деньги за 35 кг, а привезли 28. Из них 3 кг выбросили гнилой», — написала о своем опыте Лидия. Некоторые пользователи оставляли подобные отзывы в комментариях: «Купила в магазине — половину выбросила, когда начала чистить», «В магазине не картошка, а одна гниль внутри», «В „Евпроопте“ позавчера по 1,55 рубля с трудом выбрала 1 кг из того, что было: мелкая, корявая, в слое засохшей грязи».

«Сами выращиваем на участке картошку на Витебщине и иногда лишки привозим в Минск, поэтому часто интересуюсь ценами. В столице розница непредсказуема: на Комаровском рынке цена была немного выше, чем на сезонных рынках. Например, рынок напротив Тракторного завода в прошлом году предлагал картошку в сетках по 40−50 копеек за кг. Один недостаток: если эту картошку не пересушивать, она сильно гниет. На периферии же продают ведрами кому как совесть позволяет, и цена в витебских продавцов была 65−75 копеек за килограмм. В этом году рынок на Тракторном заводе стартанул с 1 рубля, и было как-то очень мало картошки. Ближе к середине октября несколько раз цена падала до 80 коп кг (речь идет о продаже сетками). В розницу сейчас цена колеблется от 1,2 до 2,5 рубля (1,2 — больше похожа на сеянку и есть ее невозможно)», — написал Сергей.

Еще один покупатель приводит свой опыт покупок в «Евроопте» и «Виталюре»: «То, что продается по 1,55−1,75 рубля — такое чувство, что эту картошку били саблями самураи: она вся изрытая и изрезанная. За 2,6 — мытая, так сказать, она вся зеленая». По его словам, в Гиппо по 1,55 рубля продается мелкая, но вкусная картошка, на уличных рядах на Комаровке — «по 2 рубля за кило, по вкусу — нормально, но тоже зеленая сплошь и рядом. В „Мартин“ заглянули — по 1,79 нормальная картошка от фермера».

Фермеры и огородники: «Такую, как я вижу в магазинах, — мы как раз отвозим на завод за копейки»

По данным Белстата, в прошлом году в хозяйствах всех категорий вырастили 4 миллиона 807,7 тысячи тонн картофеля. Это на 8% меньше, чем годом ранее.

Могло ли это сказаться на сильном скачке цен к концу 2021 года и нынешней стоимости картофеля, или на это есть другие причины?

Житель Минска Александр помогает с небольшим фермерским хозяйством родителям в Гродненской области. Молодой человек рассказывает, что семья выращивает небольшие объемы картофеля, в среднем до 5 тонн, и в основном отдает оптом частникам, которые потом увозят его в Россию. В хозяйстве, по словам Александра, урожай был почти на том же уровне, что и год назад.

— Но сложно сказать за всех — часто случается, что у тебя все в порядке, а через 10 километров у кого-то неурожай, — говорит собеседник о том, что собрали на огородах родителей, и делится мнением, что могло сказаться на росте цен. — Главное — это топливо, плюс средства обработки от насекомых, минеральные удобрения — их почему-то с каждым годом придется использовать все больше. Мы себестоимость никогда не считали, но есть же еще расходы на запчасти для трактора, копалок, плугов, сажалок — это все подорожало. Еще чтобы этот картофель собрать, нужно нанять людей, что тоже стоит денег. Если собирать комбайном — это, опять же, топливо. Потом всю картошку нужно перебрать — снова нанимаешь людей.

Александр говорит, не слышал, чтобы картофель с хозяйства его семьи доезжал до Минска или других белорусских магазинов, но сам часто обращает внимание на прилавки супермаркетов.

— По качеству нашей картошки я бы не сказал, что в этом году что-то ухудшилось. Но даже самая плохая наша лучше, чем в большинстве магазинов. Понимаете, все сортируется, самая красивая и крупная идет на продажу, средняя — на посадку, мелкая или кривая сдается на завод. В этом сезоне отборную мы отдавали по 65 копеек за килограмм, а мелкую — по 8−10. И вот такую, как я вижу в магазинах, — мы как раз отвозим на завод за копейки, потому что ее не примут оптовики. А в магазинах такой же картофель стоит больше рубля! Мне самому интересно, как он туда попадает.

Евгений выращивает картофель на личном подсобном хозяйстве в Брестской области и занимается розничной доставкой в Минске. Он, в отличие от предыдущего собеседника, приводит другие факторы влияния на ценники.

— Я бы не сказал, что слишком большие затраты по топливу относительно прошлого года — оно подорожало на 10%, а цены на картошку выросли заметно больше. Не знаю, как в других регионах, но в нашей области было засушливое лето, а некоторые земли нужно больше и чаще подпитывать, чтобы вырастить овощи. Это сказалось на урожае: картошка взошла, но из-за жары не набрала массу и сок — что-то выросло, но много просто засохло, или не набрало вес. Такая ситуация у нас в районе у многих фермеров, а в деревнях многие вообще выкопали в два раза меньше, чем посадили. Поэтому нет предложения — естественно, растет цена.

Также, по словам предпринимателя, ценник обычно выше зимой из-за расходов на содержание хранилищ в период холодов. Сейчас в доставке Евгения 1−2 сетки картошки продаются по 1,20 рубля за килограмм, 5 сеток — по 1 рублю. Мужчина тоже отмечает, что привозит своим клиентам отборный картофель, чего часто не может сказать о том, что встречает в магазинах. По его словам, многие частники, работающие на рынке, не выращивают овощи сами, а скупают у местных хозяйств и колхозов и перепродают.

— Покупают самый дешевый и плохой картофель, червивый, мелкий, зеленый, и пытаются продать подороже. Что касается магазинов, когда я обращал внимание, редко видел там достойную картошку. Может, я попадал на время, когда хорошие клубни уже разобрали, но иногда лежит полный прилавок такой мелкой и страшной, что мы лучшую, чем эта, продаем на завод. В позапрошлом году у нас много картошки побил проволочник — червячком, который точит ее, из-за чего теряется внешний вид, при чистке нужно многое выбрасывать. Вот такую картошку мы отвозим на завод: мне стыдно отвозить ее людям, особенно по 1,20 рубля, — говорит предприниматель. — Помню, несколько лет назад поставщики смотрели нашу картошку, чтобы забрать на продажу, — резали, чистили, присматривались, пытались заработать большую скидку. Я спрашивал: ребята, если вы поставляете на крупные сети вроде «Европта», «Виталюра» и так досконально проверяете мою картошку, откуда там тогда берется такая, мягко говоря, нехорошая? Наверное, те же оптовики пытаются купить подешевле, поэтому продукт похуже качеством. От самих магазинов ведь ничего не зависит, — резюмировал мужчина.

«У нас все нормально»

Мы дозвонились главе еще одного крестьянского фермерского хозяйства в Могилевской области, чью картошку заметили в продаже в одном из крупных сетевых магазинов. Мужчина, отвечая на вопрос о росте цен, тоже сослался на неурожай из-за засухи.

— Цены сейчас не упали, ничего подобного, — не согласился фермер с тем, что, судя по торговым сетям, картошка стала стоить меньше в начале 2022 года в сравнении с осенью 2021-го. — Сейчас она продается по 1 рублю и, пожалуй, цена еще даже чуть-чуть «подтягивается» выше [для продажи поставщикам в магазины]. Картофель заканчивается уже во многих хозяйствах.

— Пишут, что много гнилой картошки, плохой, приходится многое срезать и выбрасывать при чистке.

— У нас все нормально. Ну, [вопросы] по качеству есть, но гнилую же мы не поставляем в магазины. Когда идет продажная подготовка, такая выбрасывается. Попадается [гнилая], но как и обычно. Я бы сказал, что в этом году она более качественная, — коротко ответил глава хозяйства и пояснил, почему люди могут находить на прилавках мелкие клубни. — Знаете, бывают годы, что снижают стандарт. Помню, в постсоветские времена было до 30+ мм, у нас сейчас 50+ мм. У нас все нормально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».