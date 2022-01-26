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ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины

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  • 26.01.2022, 22:26
  • 3,256
ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины

Инвестиции будут мобилизованы в пять ключевых проектов.

ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев.

«Сегодня в Киеве вместе с Президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти 5 ключевых проектов», - говорится в сообщении.

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