ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины

ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины26
- 26.01.2022, 22:26
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Инвестиции будут мобилизованы в пять ключевых проектов.
ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев.
«Сегодня в Киеве вместе с Президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти 5 ключевых проектов», - говорится в сообщении.