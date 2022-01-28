Евросоюз обсуждает отключение России от SWIFT и остановку Северного потока 6 28.01.2022, 8:12

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве «будет очень больно».

Евросоюз обсуждает все возможные санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку Северного потока-2, если Россия вторгнется в Украину. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

В частности, президент Еврокомиссии заявила, что, "когда речь идет о санкциях, включая отключение трубопровода Северный поток-2 и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано (ничего не снято с обсуждения)".

"Я хочу быть предельно ясной - ничего не убрано из обсуждения", - сказала фон дер Ляйен, когда журналистка ее спросила о том, отменит ли ЕС предполагаемую энергетическую сделку.

Президент ЕК напомнила, что "комиссия отвечает за разработку, формирование и разработку санкций", указав на то, что "Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом".

"Вы не должны забывать, что Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России. Между Россией и Европейским союзом осуществляется около 40% торговли и товаров. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в России - 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза, так что эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги воздействия", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что если Москва усилит агрессию против Украины, ей "будет очень больно".

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