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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня после перестрелки на границе

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  • 28.01.2022, 8:58
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня после перестрелки на границе

Каждая из сторон должна полностью отвести военных.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и урегулировании конфликта на границе, который обострился накануне, 27 января. Об этом говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.

Каждая из сторон, согласно договоренностям, должна также полностью отвести военных, совместно патрулировать приграничные районы и открыть движение по дороге Баткен — Исфана.

Договоренности были достигнуты после переговоров в которых участвовали в том числе представитель президента Кыргызстана в Баткенской области, представитель погранслужбы в регионе и начальник правоохранительных органов области. В переговорах со стороны Таджикистана принял участие глава Согдийской области, представители таджикских погранслужбы и правоохранительных органов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что сейчас ситуация на границе находится под контролем, и призвал граждан не беспокоиться.

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла 27 января. По словам властей Кыргызстана, конфликт начался после того, как пограничники соседней республики в одностороннем порядке перекрыли участок дороги, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. Часть этой трассы проходит по территории, которую Таджикистан считает своей. Таджикские пограничники настаивают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона.

Кыргызстан сообщил о семи пострадавших, он был вынужден эвакуировать из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек. Таджикистан заявил о гибели двух человек и ранении 10, среди которых шесть военнослужащих.

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