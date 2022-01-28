В глубь Украины пыталась проникнуть подконтрольная РФ диверсионная группа

В глубь Украины пыталась проникнуть подконтрольная РФ диверсионная группа1
- 28.01.2022, 9:26
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Инцидент произошел в Луганской области.
За минувшие сутки, 27 января, боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил утром 28 января штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
Так, в Луганской области, вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил личный состав опорного пункта выявил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.
"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – говорится в сообщении.
Кроме этого, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
"По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.