В глубь Украины пыталась проникнуть подконтрольная РФ диверсионная группа 1 28.01.2022, 9:26

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Инцидент произошел в Луганской области.

За минувшие сутки, 27 января, боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил утром 28 января штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в Луганской области, вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил личный состав опорного пункта выявил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

Кроме этого, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.

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