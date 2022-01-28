«Общается он очень грамотно»: белорусы объединяются против квартирного афериста 3 28.01.2022, 9:42

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Чем закончится громкая история о съемной квартире, которой не существует в природе?

Про съемную квартиру, которой не существует в природе, журналисты onliner.by писали не раз. Вместе с тем люди все еще попадаются на удочку квартирного афериста — переводят предоплату на карту незнакомого человека, а дальше по классике: ни метров, ни денег. Потерпевших в этой истории собралось достаточно, и вот они решили действовать сообща. Минчане кинули клич о поиске друзей по несчастью. Если вам не повезло оказаться в этом списке, присоединяйтесь.

В этот раз на «сладкое» объявление купилась молодая семья — ребята связались с собственником в Viber, тот предупредил, что на квартиру уже стоит «очередь», сбросил фотографии, паспорт, попросил предоплату в 200 рублей. Молодые люди доверились и отправили деньги, но к утру аппетит «арендодателя» вырос на 400 рублей якобы за услуги агентства недвижимости. Пара пошла и на эти условия, благо неладное заподозрили родители ребят, также написав квартирному аферисту. Развязка классическая — одни и те же ответы и обещания сдать после предоплаты. На просьбу вернуть деньги «арендодатель», конечно, не разбежался.

Семья уже подала заявление в милицию, а также ищет потерпевших, которые также попались на удочку афериста, цель — подготовить коллективное обращение в суд. Клич о поиске опубликован на канале в Viber «Черно-белый список №1», однако пока другие пострадавшие на связь не выходили.

— Я просто хочу предупредить других людей об опасности, — рассказала Onlíner родственница потерпевших. — Общается он очень грамотно, у меня, взрослой женщины, не возникло никаких сомнений: и паспорт прислал, и документы на квартиру. Предположить такое было просто невозможно. Только когда отправили уже 600 рублей, возникли сомнения. Очень хочется найти и других пострадавших, чтобы вместе добиться правды. К сожалению, пока нам никто еще не писал, но будем ждать.

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