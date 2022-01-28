Путина будут бить с трех сторон 7 Александр Немец

28.01.2022, 9:55

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фото: ap

Главу Кремля могут строго наказать.

Отовсюду поступают прогнозы о надвигающемся вторжении путинских войск в Украину. Одновременно украинские сайты и оппозиционные русскоязычные сайты утверждают, что на самом деле бояться почти нечего. "Все это не больше чем "танец с саблями", который исполняют Путин, Патрушев, Шойгу и их многочисленные марионетки".

Я придерживаюсь той же точки зрения. Да, все происходящее рядом с границами Украины — это лишь путинский "танец с саблями" с целью запугать Украину, ЕС, НАТО, Америку, Запад в целом. А вдруг испугаются и сдадутся без боя?

Не сдадутся ни Украина, ни Америка, ни Запад в целом. Это уже ясно.

Единственная рациональная компонента в действиях путинского режима, на мой взгляд, такова:

Еще до начала "нынешних событий" в Беларуси на нескольких базах (радиолокационных и прочих) были расквартированы тысячи военнослужащих РФ, около 10 000 человек. Теперь же, в результате размещения в Беларуси нескольких десятков российских тактических групп (усиленных батальонов), численность российских войск на территории этой республики может вырасти к февралю до 50 000 — 60 000 человек. Иначе говоря, будет создан военный потенциал для российского аншлюса Беларуси.

Меня, конечно, могут спросить: "А зачем же Америка, Великобритания, другие западные страны вывозят сейчас дипломатов из своих посольств в Киеве? Только потому, что страны Запада всерьез боятся путинского вторжения в Украину в ближайшие дни".

Дело в том, что пуганая ворона куста боится. Или, как говорил американский инженер в гениальном произведении Шишкова "Угрюм-река", "обжегшись на молоке, дуют водку". Говоря попросту, после катастрофы в Кабуле в июле — августа 2021 года, когда оказалось невозможным в короткий срок эвакуировать десятки тысяч дипломатов, членов их семей и всех прочих, кому невозможно было оставаться с талибами, Вашингтон, Лондон, Париж принимают меры заранее. "Кабул не должен повториться!"

Словом, я склонен придерживаться точки зрения — "Путин блефует".

Но предположим, что я ошибаюсь (как и многочисленные эксперты). Предположим, что путинское воинство в самом деле ворвется в Украину. В этом случае путинский режим получит сокрушительные удары с нескольких сторон. И перестанет существовать.

Для начала об ударах со стороны Украины. Уже к середине 2021 года ВСУ (Вооруженные Силы Украины) входили, по оценке российских и западных военных экспертов, в "двадцатку" лучших армий мира. А за последние несколько месяцев ВСУ получили огромное количество современного оружия: "джавелины" из США, другое современное противотанковое современное оружие из Великобритании, "байрактары" из Турции, большое количество современных ПЗРК типа "Стингер", чтобы сбивать путинские вертолеты, истребители и штурмовики. Да и военная промышленность Украины работает на полную мощность.

В итоге сейчас, к концу января этого года, боевой потенциал ВСУ дополнительно и существенно вырос. Уже в первые дни вторжения около 170 000 солдат РФ (немотивированных, идущих воевать из-под палки) встретятся с примерно 250 000 бойцов ВСУ, обученных, хорошо вооруженных, люто ненавидящих путинский режим и его "солдат-марионеток". Что останется от путинских горе-вояк через две недели такой войны? Большая часть их превратится в "груз 200" и "груз 300" для отправки в Россию.

А ведь еще ВСУ располагает около 500 000 резервистов. А ведь есть еще несколько миллионов украинцев, мужчин и женщин, которые, согласно последним опросам, готовы насмерть драться с российскими агрессорами!

Во-вторых, в случае новой агрессии РФ Запад ответит тяжелыми экономическими ударами, которые, без преувеличения, добьют и финансовую систему, и экономику РФ. Об этом много говорят и пишут, и нет смысла давать детали.

Сегодня, 27 января, курс доллара к рублю превысил 80 рублей (потом чуть снизился), а курс евро к рублю превысил 90 рублей (потом чуть снизился). Это серьезное снижение против уровня конца декабря 2021 года. А главный индекс Московской биржи RTSI упал до 1324. Это почти на 20% против уровня RTSI на конец декабря. Потери капитализации Мосбиржи превысили 100 миллиардов долларов! RTSI обрушился до уровня начала 2021 года! И это еще до введения серьезных санкций!

А что будет в случае российского вторжения и (почти автоматического) введения серьезных западных санкций? Рубль, легко понять, упадет до 90 рублей за доллар и до 100 рублей за евро соответственно. Насколько упадет RTSI? На 10%? На 20%? И все это для начала, в течение двух-трех недель.

А ведь будет еще и дополнительный военный ответ Запада, в виде поставок Украине большого количества оружия! А ведь будут, скорее всего, и "чешские легионеры", и канадские добровольцы из этнических украинцев! А как насчет ракетных ударов со стороны флота НАТО на Черном море и в восточном Средиземноморье? И это не исключено.

В-третьих, Пекин строго-настрого запретил Путину агрессию в Украине.

Пекин не хочет вторжения в Украину до окончания Зимней Олимпиады, до конца февраля. Пекин не хочет вторжения в Украину в течение всего 2022 года. И вообще, Пекин не хочет этого. Украина важный торговый и технологический партнер Китая. И Пекин не хочет военного хаоса на всем пространстве вокруг Украины. Пекин в высшей степени рационален.

А если Путин ослушается Си Цзиньпина, то Си Цзиньпин его строго накажет. Только что Токаев (с поддержкой извне) заменил Назарбаева. Вы думаете, трудно будет заменить "колючего" Путина на гладенького Шойгу? Возможно, увидите.

Александр Немец, kasparov.ru

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