Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан» 1 28.01.2022, 12:43

Касым-Жомарт Токаев

Назарбаев лишился одного из последних государственных постов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии власти "Nur Otan", передает inform.kz.

"Решением внеочередного XXI Съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Nur Otan", – сообщила пресс-служба президента в аккаунте в Twitter.

Внеочередной XXI съезд партии власти "Nur Otan" проходит в онлайн-формате, без участия представителей СМИ, также не предусмотрена трансляция заседания.

Ранее этот пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

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