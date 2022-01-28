Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»1
- 28.01.2022, 12:43
Назарбаев лишился одного из последних государственных постов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем партии власти "Nur Otan", передает inform.kz.
"Решением внеочередного XXI Съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Nur Otan", – сообщила пресс-служба президента в аккаунте в Twitter.
Внеочередной XXI съезд партии власти "Nur Otan" проходит в онлайн-формате, без участия представителей СМИ, также не предусмотрена трансляция заседания.
Ранее этот пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.