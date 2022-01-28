Политолог: США всерьез взялись за Лукашенко 6 28.01.2022, 14:12

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

На послабление санкций режиму рассчитывать не стоит.

— Число политических заключенных в Беларуси вчера перевалило за 1 000 человек, и все пока говорит о том, что оно будет и дальше расти быстрыми темпами, — пишет историк и политолог Александр Фридман.

Политолог обращает внимание на резкие заявления по этому поводу официальных представителей европейских стран и США.

— И если европейская сторона привычно ограничивается осуждением официального Минска, то в Вашингтоне без обиняков подчеркивают, что на какое-либо послабление санкций без освобождения всех политзаключенных режиму Лукашенко в принципе рассчитывать не стоит, — отмечает Фридман. — И это уже привычный жесткий тон, который показывает, что в Америке (не в последнюю очередь в контексте происходящего вокруг Украины) всерьез взялись за Беларусь, а эта страна играет важную роль в (восточно)европейской политике администрации Байдена.

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