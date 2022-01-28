Арсен Аваков: Белорусы показали, что режим — это колоcс на глиняных ногах

Арсен Аваков: Белорусы показали, что режим — это колоcс на глиняных ногах2
- 28.01.2022, 15:13
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Путинский режим также слаб.
Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что если Путин зайдет в Украину — в России начнутся протест.
— Я видел, что происходило в Беларуси. Я видел какие-то волнения (пускай задушенные) в России. То, что происходило в Беларуси показывает, что несмотря на десятки лет пропаганды — это колосс на глиняных ногах. Российский режим Путина — это колосc на глиняных ногах, — заявил Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Гордон».